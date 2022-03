El fin de las cuarentenas covid empezará con más de 28.000 cordobeses sin vacunar

Salvo cambios de última hora, el final de las cuarentenas covid para los positivos con síntomas leves o asintomáticos empezará en Córdoba el próximo lunes, tal y como acordó la comisión nacional de salud pública, una medida que entrará en vigor cuando aún hay más de 28.000 cordobeses que no han acudido a los centros de salud y puntos establecidos para recibir ni siquiera la primera dosis de la vacuna.

Según las cifras de la Consejería de Salud, en la provincia de Córdoba se han aplicado hasta la fecha 1.770.712 dosis de las distintas marcas disponibles para la inmunización frente al virus y hay actualmente 712.345 cordobeses que tienen al menos una de esas dosis. El resto, 68.092 personas de la provincia, no tienen ninguna aunque no todos son susceptibles de recibirla, ya que alrededor de 39.200 son niños de entre 0 y 4 años que no están siendo vacunados.

Sin aislamiento por coronavirus en los casos leves, a partir del lunes

De esta forma, en torno a 28.900 personas que sí pueden vacunarse y no lo han hecho se enfrentarán a partir del lunes a un entorno en el que previsiblemente la carga viral será superior, ya que los positivos no tendrán que estar aislados en casa si no presentan síntomas graves, y lo harán sin ninguna protección contra el covid-19, lo que en principio, les hace más vulnerables a la enfermedad.

En este contexto, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha llamado este viernes a los que no están vacunados y a los que completaron la pauta, pero no han acudido a recibir la dosis de refuerzo, a que pidan cita y lo hagan, ya que en caso de enfermar, tendrían más posibilidades de que el virus se presente con síntomas más graves. "Insto a todo el mundo a que vaya a vacunarse y a los que no han recibido la tercera dosis, a que vayan porque la evolución clínica de los pacientes es mucho más favorable cuando han recibido la de refuerzo", recalcó.

Aguirre también ha informado de que Andalucía ha planteado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de aplicar una cuarta dosis en residencias de mayores, donde la incidencia está subiendo en este momento, aunque la mayoría de los casos no están revistiendo gravedad. "Estamos constatando que donde más aumentan los casos ahora mismo no es entre los niños sino en los ancianos de más de 80 años, que son el eslabón más débil frente al covid".

"El 60% de pacientes ingresados están con covid, pero no por covid"

En cuanto a los hospitalizados, Aguirre ha aportado un dato significativo y es que el 60% de los pacientes ingresados en estas unidades tienen covid, pero no han llegado al hospital por el virus sino por otras patologías, una situación que también se da en el 40% de los enfermos que se encuentran en la uci, "están con covid, pero no por covid" algo que para Aguirre es llamativo y da una idea de la menor presión asistencial derivada estrictamente de este virus.