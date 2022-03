Los expertos insisten en que a partir del lunes, "cuarentena no, mascarilla sí"

Eliminar la cuarentena es una cosa y acabar con la mascarilla en interiores es otra y las dos cuestiones no deberían solaparse. El profesor de Virología de la Universidad de Córdoba, José Juan Aguilar, sería partidario de esperar para ambas cosas. «Me parece pronto, deberíamos esperar más para estas medidas, sigue habiendo muchos contagios y hay gente que sin estar grave, tiene síntomas y mucha carga viral, y salir a la calle puede aumentar la expansión del virus». Llegados al punto actual, en el que la medida no tiene vuelta atrás, cree que el uso correcto de la mascarilla será determinante en la evolución de la pandemia. «Hay que insistir a los contagiados en que utilicen la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, y que no abandonen el resto de medidas sanitarias como el lavado continuo de manos, la ventilación de los espacios y la distancia de seguridad, afirma, «no me parece mal que la gente se incorpore, pero hay que apelar a la responsabilidad individual para que no se nos vuelva a ir de las manos».

Criterios técnicos El catedrático y miembro del Comité Asesor Externo para las propuestas de mejora ante la pandemia covid, Antonio Arenas, recuerda que los criterios técnicos no siempre casan con los políticos, sociales o económicos, al tiempo que coincide en que «el uso de la mascarilla y el resto de medidas de bioseguridad son más efectivas que la cuarentena en el contexto actual». Por eso, cree que aún habrá que esperar para eliminar la mascarilla obligatoria en espacios cerrados donde se concentre mucha gente. «No sería razonable eliminar cuarentenas y mascarilla en interior a la vez a las personas que han dado positivo», afirma, «el elevado índice de contagiosidad llevaría a un nuevo incremento de los positivos». España elimina desde el lunes las cuarentenas para los positivos asintomáticos y leves También están de acuerdo en que las medidas deben adoptarse en función de los indicadores de cada comunidad. Ambos creen que las medidas no tienen que ser universales para toda España sino adaptarse a cada territorio, en función de sus parámetros, como hasta ahora.