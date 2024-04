Diez años de AVE en Los Pedroches: vidas y sueños tras una estación de tren

Hace una década, la localidad de Villanueva de Córdoba, en el norte de la provincia cordobesa, se incorporaba a la red española de municipios con estación propia para la Alta Velocidad (AVE), lo que supuso un antes y un después en la vida de la población de la zona, que vio nacer sueños, proyectos e ilusiones antes difícil de alcanzar.

Juan Manuel Sánchez tenía 14 años cuando se inauguró la estación y hoy está a un paso de acabar una carrera de ingeniería que estudia en la Universidad de Córdoba, un proyecto de vida que sería "muy complicado" sin la conexión ferroviaria entre la comarca de Los Pedroches y la capital cordobesa, a solo 20 minutos en tren frente a la más de una hora que se tarda en carretera.

"Es verdad que alegró la vida del pueblo porque había muchas personas como yo, estudiantes y trabajadores, a los que supuso una facilidad el medio de transporte", rememora Juan Manuel a EFE en el centro de Villanueva de Córdoba, donde se han celebrado actos para recordar el día en el que la localidad, de unos 9.000 habitantes, se colocó en la red AVE de España.

Acceso a la estación de AVE Villanueva de Córdoba - Los Pedroches..jpg / SALAS / EFE

Además, subraya que no solamente se abrió la vía directa a Córdoba, sino que "se llegaba a Madrid, lo que significó también unas oportunidades laborales al ser la cuna del trabajo", y también a Sevilla, por lo que "el abanico laboral era mucho más amplio y podíamos viajar de una forma más cómoda".

Más de 300.000 viajes

Pero además de las oportunidades de futuro que ofrece la estación, un rápido medio de transporte desde una zona "castigada" del norte de Córdoba sin autovías hasta la capital, el desarrollo vital de la población de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, casi 80.000 personas, se veía completo al poder llegar "rápidamente" a un hospital de referencia como el Reina Sofía de Córdoba.

Los datos acumulados en estos diez años desde la puesta en marcha de las estación revelan más de 300.000 viajes y picos de demanda anuales que han alcanzado los 40.000 usuarios, una cifras que pueden parecer modestas pero que detrás de ellas están cargadas de sueños e ilusiones vividas que justifican con creces la importancia de la infraestructura.

Además, actualmente hay disponibles cuatro viajes diarios de ida y vuelta desde Madrid y hacia Córdoba o Sevilla, pero los usuarios reclaman mayor frecuencia y ofertas en los precios de los billetes, ya que consideran que hay que actualizar el modelo fijado para la estación.

Andén de la estación de trenes AVE de Villanueva de Córdoba - Los Pedroches. / SALAS / EFE

"Actualmente con las incompatibilidades de los horarios y con los incrementos de precio la gente suele coger de nuevo el coche", por lo que Juan Manuel cree que sería "el momento de reorganizarse" y recuperar el espíritu reivindicativo de aquella plataforma ciudadana "Que pare el tren en Los Pedroches" que con sus acciones lograron convencer al poder político para lograr un hito en la comarca.

Un proyecto "de justicia"

Un proyecto que era "de justicia" para la zona, según subraya a EFE Juan Herruzo, jarote de nacimiento y que llevaba solo un año trabajando en Madrid, desde donde expone sus reflexiones ante un aniversario que le mejoró la vida y del que todavía hoy se beneficia.

"Me vine aquí a Madrid a trabajar en 2013 y justo un año después ya empezó a parar el tren en Villanueva de Córdoba, y eso me permitió no tener que ir una hora en coche hasta Puertollano (Ciudad Real) o Córdoba, ya que siempre tenía que depender de familiares, incluso amigos, para que pudiesen ir a por mí",

Herruzo recuerda antes de la red AVE había una infraestructura "que ya pasaba por la zona de Los Pedroches desde el año 92, cuando se abrió la línea Madrid-Sevilla", lo que se aprovechó para construir una estación que era de "justicia para la zona" que "siempre ha estado olvidada ya que no pasa ninguna autovía realmente cerca".

Y para el futuro también reclama una mejora en la frecuencia de trenes, aunque el gran deseo es que "no cierre la estación", ya que de ella dependen "proyectos de vida", ilusiones o simples sueños para una zona rural de Córdoba que fía su desarrollo en el turismo o las oportunidades de negocio que una estación de AVE ha logrado propiciar durante una década.