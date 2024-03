Las lluvias de Semana Santa garantizan que el agua llegará a los grifos del norte de Córdoba en abril

Las abundantes lluvias caídas en la última semana y en particular en las últimas 72 horas han logrado que el embalse de Sierra Boyera, entre Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez, haya pasado de declararse oficialmente seco en abril del 2023 a recuperar agua hasta la mitad de su capacidad a finales de esta Semana Santa. El embalse ha recogido más de 12 hectómetros cúbicos de agua en 24 horas y ha pasado de un 19,97% de su capacidad a un 49,45%.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, celebra las lluvias caídas durante estos días que garantizarán que muy pronto llegue de nuevo agua potable a los grifos de los 80.000 vecinos del norte de la provincia, después de casi un año de restricciones y cortes. "Estamos en condiciones de devolver el agua a los grifos en el mes de abril, que es lo que nos planteamos en su momento y con garantías de mantenimiento", sostiene el presidente. "No queremos improvisación, ni tener que cerrar el grifo dos meses después porque las condiciones del agua no sean aptas para el consumo; por eso, cuando se abra el grifo se hará cuando se pueda mantener ese servicio en el tiempo", asegura el presidente.

Sierra Boyera, antes y ahora. Arriba, imagen de febrero, y abajo, instantánea de este sábado 30 de marzo. / Rafa Sánchez

Fuentes recuerda que cuando el PP se hizo cargo de la Diputación de Córdoba, y con ella de la empresa provincial de aguas, Emproacsa, que el agua volviera a los hogares de Los Pedroches y el Guadiato dependía de dos variables: "Una, que lloviese; y otra, que llevásemos a cabo las actuaciones urgentes", explica el presidente de la institución provincial, para aplaudir que ambas cuestiones se han producido.

Cinco actuaciones

De hecho, el presidente de la institución provincial garantiza que las cinco obras que la Diputación ha comprometido para mejorar la calidad del agua del norte de Córdoba "están en muy buen grado de ejecución y entrarán en carga en el mes de abril".

Una pareja con un buen manojo de espárragos, junto al embalse de Sierra Boyera. / RAFA SÁNCHEZ

Estas cinco actuaciones previstas son la disposición de un sistema de ultrasonidos para evitar la proliferación masiva de algas que se da en La Colada, de manera que se reduzca la materia orgánica del líquido cuando llegue a Cuartanero (donde se va a instalar el mencionado sistema de dosificación de dióxido de cloro); la instalación de cubiertas localizadas y un sistema de clarificación por flotación en la planta de Sierra Boyera y la auditoría de pérdidas en las conducciones existentes entre La Colada y Sierra Boyera. "Ahora lo que estamos haciendo es poner en marcha todo ese protocolo para devolver al agua a las condiciones normales y eso va a necesitar el mes de abril", explica Fuentes.

El presidente de la Diputación recuerda que todo ese protocolo pasa por el reforzamiento de la potabilización con los ultrasonidos de La Colada, que llevan ya funcionando 15 o 20 días; "la auditoría de la que ya tenemos el informe, que dice que no hay grandes incidencias, pero si las hubiera habría que actuar de inmediato"; el dióxido de cloro, "que está ya prácticamente montado en Cuartanero" y la cubrición de los depósitos de Sierra Boyera, "que se hará la semana que viene, para que el sol no le llegue a las algas y estas no afloren".

Salvador Fuentes en una visita a los trabajos en La Colada. / CÓRDOBA

Calidad del agua

Además, durante este tiempo, y desde que en Sierra Boyera volvió a haber una lámina de agua, los técnicos de la Diputación han mantenido el protocolo de analíticas para analizar la calidad del agua y saber si era apta para el consumo. En este sentido, se hacen analíticas diarias para ver cómo está el agua. "El agua está volviendo a los parámetros de aptitud", asegura el responsable de la Diputación. "Estamos ya en clave grifo porque se están cumpliendo todos los parámetros que nos fijamos para devolver con normalidad y no de manera improvisada el agua".

Diario CÓRDOBA

