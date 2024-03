La Fiscalía archiva la denuncia de IU sobre contratos del Ayuntamiento de Puente Genil en la etapa del PSOE

La Fiscalía de Córdoba ha archivado "por falta de indicios de delito" la denuncia interpuesta por el portavoz de IU, Jesús David Sánchez, respecto a supuestas irregularidades en varios contratos durante el anterior mandato municipal, siendo alcalde Esteban Morales (PSOE). En convocatoria de prensa, Esteban Morales dijo que "nadie ha discutido que pudiera haber supuestas irregularidades pero de carácter administrativo porque si fuese así estarían todos los ayuntamientos en los juzgados".

El exalcalde recordó que "cuando se detectaron estas irregularidades tomamos medidas, como hicimos nosotros, se dictó una instrucción para servir de guía en los contratos menores y se dio un curso de formación a los responsables de cada departamento en materia de contratación pública". Aseguró que el problema estriba en la Ley de Contratación Pública de 2018, "que nos traía de cabeza a todos los ayuntamientos".

Morales incidió en que para que hubiera habido "un delito de prevaricación además de una irregularidad administrativa, esta tendría que ser injusta y arbitraria". Y esto es lo que "recogieron en sus informes tanto la secretaria como la interventora, porque de lo contrario ellas mismas lo hubieran remitido a la Fiscalía", y en atención a los citados informes, ahora la Fiscalía ha archivado la causa.

A partir de este momento Esteban Morales se pregunta, "¿ahora quién responde por haber puesto en duda nuestra honestidad?". Ya que "Sánchez se ha jactado en los medios de comunicación de que el PSOE estaba en Fiscalía por contratos irregulares, pero lo que investigaba era una denuncia suya sin fundamento". Esta investigación es la que utilizó- según indicó Morales- el portavoz de IU para negociar un posible acuerdo de gobierno. "Fue la excusa que trasladó a su partido para no pactar con el PSOE , la excusa para permitir que gobierne la derecha en Puente Genil", manifestó.

Respuesta de IU

Por su parte, Jesús D. Sánchez, portavoz de IU, dijo que "Fiscalía confirma en sus diligencias las ilegalidades administrativas que señalaban los informes jurídicos y económicos del Ayuntamiento, aunque no aprecie indicios de prevaricación. Ocurre porque la Fiscalía se ha limitado a consultar a las personas que informaron de estas ilegalidades si tuvieron constancia de que con las mismas se intentara beneficiar a alguien a la hora de adjudicar contratos, algo que no corresponde investigar a estas personas sino a la propia Fiscalía, que se basa en la no constancia de ese trato de favor para archivar la denuncia".

"Lo que no ha investigado Fiscalía han sido hechos objetivos, como que algunos de estos contratos ilegales se adjudicaban reiteradamente a la misma empresa, y que la única ocasión en que se adjudican a una empresa diferente, esta pertenece al mismo propietario de la anterior, que crea la nueva empresa apenas unas semanas antes", en palabras del portavoz de IU.

Sánchez indicó que "confirmadas estas ilegalidades, lo que pedimos desde IU al equipo de gobierno es cumplir con el compromiso electoral de auditar los contratos menores del Ayuntamiento de los últimos cinco años, para saber hasta qué punto estos contratos ilegales eran habituales y, si es así, llevarlos ante el Tribunal de Cuentas como señala Fiscalía".