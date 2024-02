El grupo provincial de IU ha anunciado su oposición a la propuesta del PP de aumentar en un 23% el recibo del agua, la cual será sometida a votación mañana durante un consejo de la empresa pública de la provincia de Córdoba Emproacsa.

Desde IU, señalan que esta medida refleja la “verdadera cara del PP, con aumentos desproporcionados de impuestos y sin tener en cuenta la progresividad fiscal, a pesar de sus promesas de aliviar la carga fiscal, que al final, tal y como hemos visto a nivel andaluz, solo se traducen en bajada de impuestos a los ricos”. Consideran que estas subidas que plantea el gobierno provincial del PP afectarán “negativamente” a la economía de las familias, jóvenes, mayores y pequeñas y medianas empresas.

En un contexto donde el PP “presume” de reducir impuestos, la realidad es otra: en sus primeros presupuestos, presentados “tardíamente”, proponen aumentos del 40,8% en el recibo de la basura, sumados al 23% en el recibo del agua. Esto supone un incremento muy importante en solo dos impuestos, sin contar otros que cuyo aumento “también afectará” a la economía de los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba.

Además, IU destaca que estos incrementos no se traducirán en mejoras para los municipios, ya que el gobierno provincial está enfocado “exclusivamente” en la capital. Los vecinos y vecinas de la provincia tienen que saber que “sus esfuerzos no se verán recompensados puesto que el único objetivo que tiene este equipo de gobierno del PP es centrarse en la capital y en grandes municipios, olvidando para ello a todos y cada uno de los menores de 20.000 habitantes”. Izquierda Unida “no se opone a aumentar los impuestos, siempre y cuando sean proporcionales y moderados, y que su aumento se traduzca en una mejora de los servicios públicos, lo cual no está sucediendo en la propuesta que plantea el PP en la Diputación”, según señalan.

"Nefasta gestión del agua"

La subida del agua es “especialmente preocupante” dada la “nefasta” gestión tanto del gobierno provincial como del andaluz, que ha dejado sin agua potable al norte de la provincia durante 10 meses, afectando a más de 80.000 personas. Ante esta situación, IU considera que las medidas propuestas por ambas administraciones “no solucionarán el problema de contaminación ni garantizarán el suministro de agua potable a los hogares afectados”.

Por ello, el grupo provincial instan al presidente de la Diputación a buscar “soluciones efectivas y a priorizar el bienestar de toda la ciudadanía, no solo de unos pocos”.