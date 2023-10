El presidente de la Diputación Provincial y de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Salvador Fuentes, ha empezado a preparar el terreno para la crisis que se avecina en la entidad que abastece a cientos de miles de personas en Córdoba, tanto en el norte como en el sur. Las cuentas actuales de la empresa pública apuntan a un déficit en 2023, una vez finalice el ejercicio, de 10,5 millones de euros, según ha explicado en una rueda de prensa.

Las consecuencias de ese agujero en las cuentas de una empresa pública pueden llevar a su quiebra técnica y disolución si no se arreglan los números antes. Las palabras de Fuentes son las siguientes: "Hemos acumulado pérdidas sin que nadie pusiese remedio para acabar con un fuego contable que nos puede llevar a la quiebra técnica de la empresa".

Soluciones sin concretar

Fuentes ha puesto sobre la mesa el problema; "lo digo para que todo el mundo sepa cómo nos la encontramos (Emproacsa)", ha justificado. Acto seguido, se ha erigido como el salvador de la empresa pública: "Sé y sabemos cuáles son las soluciones y las vamos a aplicar. Quiero que todo el mundo sepa lo que hemos encontrado, pero lo vamos a solucionar. Vamos a hacer que funcione mejor".

Existe un plan, pero Fuentes no quiere desvelarlo aún y, tal como ha apuntado, no lo hará hasta su presentación en el consejo de administración en noviembre. Existen varias vías para rescatar a una empresa pública y una de ellas, que ya ha aplicado el PP en el Ayuntamiento de Córdoba, es subir las tasas por los servicios prestados, una opción que escuece en un partido que presume de bajar impuestos (que son diferentes a las tasas, pero que igualmente pagan los ciudadanos). Preguntado explícitamente sobre esta posibilidad en Emproacsa, Fuentes ha eludido comprometerse: "Ni descarto ni digo nada. No voy a adelantar ninguna propuesta". Como mucho, ha prometido que dicho plan "no será dramático".

Las cuentas anuales

El presidente de Emproacsa sí ha dado los detalles de las últimas cuentas anuales de la empresa. Para 2023, el ya mencionado déficit de 10,5 millones de euros. En 2022, fueron 6,4 millones. Y en 2019, un monto de 1,9 millones. Es decir, el debe va en incremento. ¿A qué se debe esta situación?

Según Fuentes, las pérdidas de la empresa hay que atribuirlas al "incremento en materia energética o consumos de reactivos para el tratamiento del agua bruta en malas condiciones. Por eso y decisiones que no comparto". En el caso del presente ejercicio, también se incluyen los 3,5 millones de euros que ha tenido que invertir Emproacsa de forma extraordinaria en las comarcas septentrionales, al margen del plan de choque de 4 millones que financia la Junta y ue por tanto no computa en los números de la Diputación.

Todos esos problemas, excepto "las decisiones que no comparto" (Fuentes se refiere a la gestión del anterior gobierno socialista, pero no quiso abundar más en el asunto), son coyunturales. Están provocados por la sequía y no son por tanto situaciones estructurales. Un ejemplo son los 6.000 euros diarios que Emproacsa tiene que gastar para bombear con máquinas de gasoil el agua desde La Colada hasta Sierra Boyera, un gasto que tarde o temprano dejará de existir.