El Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha aprobado la propuesta de modificación, planteada por la Comisión de Urbanismo, del artículo 5.79 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del casco histórico (Pepricch) de Priego, que permitirá la instalación de placas solares y fotovoltaicas por encima de las alturas tradicionales en edificaciones.

Según se indica desde el Consistorio, la Junta de Gobierno Local, en su sesión del 23 de marzo de 2023, ya había aprobado el documento de avance de la innovación, buscando ampliar las posibilidades de instalar estas tecnologías en cubiertas de edificios.

Esta actualización tiene por tanto la intención de permitir estas instalaciones, siempre que no impacten visualmente, no sean visibles desde la vía pública y no excedan la altura máxima establecida.

El texto original del artículo 5.79 del Pepricch, en su redacción actual, establece las condiciones para la autorización de elementos sobre la altura máxima permitida en los edificios, incluyendo la cubierta, petos de azotea, y elementos técnicos de instalaciones. Sin embargo, prohíbe expresamente la colocación de placas solares por encima de la altura máxima.

La redacción modificada del artículo 5.79 supone un cambio sustancial al permitir expresamente las placas solares y fotovoltaicas por encima de la altura máxima. Algunas de las condiciones adicionales incluyen limitar la superficie total de las placas al 35% de la cubierta del edificio y exigir un estudio de impacto visual firmado por un técnico competente para garantizar que no generen impacto negativo.

Desde el Consistorio se añade que este paso representa un avance significativo en la promoción de energías renovables en Priego, al facilitar y flexibilizar la instalación de placas solares y fotovoltaicas, contribuyendo así a la sostenibilidad del municipio.

El siguiente paso será someter la modificación del artículo 5.79 a un periodo de información pública de veinte días hábiles, durante el cual se esperan los informes sectoriales necesarios para su aprobación definitiva