El Ayuntamiento de Pozoblanco ya tiene presupuesto para el año 2024 después de que el equipo de gobierno (PP) defendiera en solitario las cuentas presentadas. El alcalde, Santiago Cabello, defendió unos presupuestos que catalogó de «rigurosos, responsables y que permiten dar continuidad a todos los servicios».

Se trata de unos presupuestos, que, como avanzó este periódico, se van a los 17,2 millones de euros y tienen en su apartado de inversiones únicamente una de cierta envergadura, la reforma del Mercado de Abastos dotada con 430.000 euros. En el resto de inversiones sobresalen 90.000 euros para la piscina pequeña del complejo municipal y actuaciones ordinarias como la mejora de infraestructuras viarias o el arreglo de fuentes y jardines.

La aprobación se produjo solo con el apoyo del equipo de gobienro del PP porque los grupos de la oposición -PSOE e IU- decidieron abandonar el salón de plenos cuando hubo que votar la urgencia de la inclusión del debate presupuestario para su posterior análisis.

Los portavoces de ambas formaciones entendieron que no son las formas para elevar el presupuesto a pleno y decidieron ausentarse de la sesión aludiendo «a falta de seriedad» por parte del equipo de gobierno. Los grupos de la oposición recibieron el presupuesto en la tarde del 22 de noviembre -seis días antes del pleno- y fueron convocados ese mismo día para su dictamen en la Comisión Informativa General. Sin embargo, se quedó sobre la mesa y fueron convocados el martes -una hora y media antes del pleno- para proceder a ese dictamen. Unos tiempos que para los grupos de la oposición no corresponden a la importancia del debate lo que les llevó a tomar esa decisión. El equipo de gobierno, por su parte, defendió su actuación y lamentó la «falta» de aportaciones de ambos grupos.

Antes de que se abordara el presupuesto, se debatió la creación de una comisión de investigación para tratar la ejecución del contrato de depuración y tratamiento de aguas residuales. La moción fue presentada por PSOE e IU y defiende esa comisión para dilucidar si se ha estado pagando a una empresa que no ha ejecutado el contrato respecto a las cláusulas establecidas. La comisión de investigación no se desarrollará puesto que el equipo de gobierno votó en contra aludiendo que «es algo que ya se ha hecho», unas explicaciones que no convencieron a los proponentes que defendiendo la necesidad de «depurar responsabilidades políticas». Así, el portavoz del PSOE, Rafael Villarreal, expuso que «no sé qué temen, si entendemos que es un incumplimiento de la empresa con el Ayuntamiento». Por su parte, fue el portavoz de IU, Emmanuel Vioque, que señaló que «lo grave no es solo el estado de la depuradora, sino por qué se ha llegado a esa situación. Se ha estado pagando un servicio sin que la empresa haya cumplido» y defendió que «la ciudadanía tiene derecho saber lo ocurrido».

Hubo otra moción, esta presentada únicamente por el PSOE, que ni siquiera se debatió ya que el PP votó en contra de la urgencia. En esta ocasión, la moción era relativa al retraso del pago del bono del alquiler por parte de la Junta de Andalucía.