La entrada de la empresa asturiana Masaveu en el accionariado de la central térmica de Aboño (Asturias) al 50% con la portuguesa EDP para impulsar la conversión a gas de esta instalación ha abierto la puerta a una colaboración entre ambas compañías también en Puente Nuevo, en Espiel, de la que es propietaria EDP. Así se desprende del acuerdo que han alcanzado ambas compañías y del que han informado de forma conjunta.

De este modo, tendrán la cotitularidad de la instalación de generación más importante de Asturias, lo que garantiza la seguridad de suministro de la zona central de la región. Al mismo tiempo, EDP continuará con su proyecto de construcción del valle asturiano del hidrógeno verde, en el que podrá participar con un 10% la Corporación Masaveu.

EDP tiene en Puente Nuevo un proyecto centrado en las energías verdes que pasa por la construcción de un parque fotovoltaico flotante de 50 MW de potencia, así como parques fotovoltaicos terrestres en las inmediaciones del embalse que sumen una potencia de 300 MW, una central de biomasa de 50 MW y un compensador síncrono para dar estabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico.

Este proyecto, que supone una inversión de unos 400 millones de euros y se acometerá con una subvención de los Fondos de Transición Justa, fue presentado el pasado mes de abril en la central cordobesa en un acto al que asistió el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Allí se informó también de que en la fase de construcción se prevé generar unos 1.500 empleos, a los que se sumarán 50 en la operación y en torno a 1.200 indirectos a lo largo de la vida útil de los proyectos.

En cuanto al acuerdo firmado ahora entre EDP y Masaveu, el comunicado destaca que el valle asturiano del hidrógeno verde, en Aboño, "es uno de los proyectos más relevantes de Europa en esta materia y ha obtenido la acreditación Ipcei de la Unión Europea, además de ser el único proyecto de España incluido en las cuatro vías de apoyo que la Unión Europea tiene para proyectos relacionados con el hidrógeno verde: Innovation Fund, IPCEI, H2 pioneers call from the Spanish recovery plan y H2 value chain call from the Spanish recovery plan".

De acuerdo al plan de negocio que EDP anunció el pasado mes de marzo y que incluye el abandono del carbón en 2025, EDP segregó en una nueva sociedad la central térmica de Aboño, a la que se han incorporado los actuales activos y las personas que operan la instalación eléctrica.

Será esta sociedad en la que Corporación Masaveu tomará hasta el 50 por ciento de participación, y ambas partes garantizarán el mantenimiento de las condiciones de todas las personas que trabajan en la instalación.