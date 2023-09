Parte del segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha ido a parar a la localidad cordobesa de Benamejí. Dotado con 12.000 euros al décimo, el número premiado ha sido el 94077.

La administración nº 1 de Benamejí, Los dos patitos, ubicada en la calle José Marrón, 22, ha vendido parte de un premio que ha estado muy repartido por toda españa, pues también se ha vendido en las provincias de Sevilla, Granada o Barcelona.

La propietaria de la administración, Begoña Espejo, ha señalado que al menos se ha vendido un décimo por máquina, lo que supone un pellizco de 12.000 euros para la persona agraciada.

"Estoy contentísima"

"Cuando me han llamado de la delegación no me lo creía, estoy contentísima", ha señalado Begoña tras conocer que ha llevado la suerte a alguno de sus clientes, la mayoría vecinos de Benamejí pero también de otros pueblos cercanos.

El premio de hoy se suma a otros tres importantes que ha dado este 2023 la administración de Los dos patitos. En mayo repartieron más de 600.000 euros de La Primitiva y este pasado mes de agosto 3.000 de la Bonoloto y otro premio de 75.000 euros de la Lotería Nacional.