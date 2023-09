Vecinos de El Guadiato y Los Pedroches, convocados por la plataforma Unidos por el Agua ha recorrido este domingo 7 kilómetros desde Peñarroya-Pueblonuevo a Sierra Boyera, ida y vuelta, para reclamar una solución para la situación de falta de agua potable. Desde abril, los vecinos del norte de Córdoba viven sin agua apta para el consumo humano al no ser apta la que les llega desde la Colada con la conexión a Sierra Boyera.

Esta marcha de carácter reivindicativo a la que se han sumado varios centenares de personas ha partido la plaza Santa Bárbara de Peñarroya en torno a las 9.30 horas tras la bienvenida del presentador, Jose Alonso Ballester. Durante el trayecto, Antonio Carrillo, miembro de la plataforma, ha relatado algo de historia del pueblo minero que fue Peñarroya y todos los detalles de la senda que transcurre hasta el embalse. La lluvia también ha querido unirse a la concentración, acompañando a los viandantes en prácticamente todo el trayecto.

A la llegada a Sierra Boyera, Unidos por el Agua "ha plantado cruces para simbolizar un pantano que ya no tiene vida" ni proporciona agua potable a las comarcas. Lo hicieron con un réquiem tras el que guardaron un minuto de silencio "por la muerte del embalse", como lo define una vecina, tras el cual los participantes han regresado a Peñarroya para participar en el acto final de la jornada.

Actividad de convivencia

Ya en Peñarroya, de vuelta, la asociación ha habillitado una barra con bebida para los asistentes, cuyos fondos irán destinados a seguir impulsando iniciativas y un punto de venta cohn banderolas y pegatinas. Asimismo, tras la lectura de un manifiesto que ha leído Elena López, miembro de Unidos por el Agua, han realizado talleres y actividades de concianciación, impulsando a su vez la convivencia entre los vecinos del Guadiato y Los Pedroches.

En el manifiesto han recordado lo que es Unidos por el Agua: "una plataforma formada por familias y vecinos del Norte de la provincia de Córdoba, concentrados aquí hoy, para luchar juntos, por el problema de la falta de agua potable. Porque queremos, entre todos, reclamar este derecho básico".

Asimismo, López ha expresado que "está claro que la gestión no ha sido la correcta y pedimos a nuestros representantes públicos que actúen corrigiendo la situación, y no sigan silenciando y utilizando este problema como arma política. No pretendemos culpar a nadie. Éste debe ser un compromiso de todos los afectados".

También han hecho autocrítica: "somos parte del problema, y por eso, todos tenemos la responsabilidad de hacer un mejor uso de las reservas de agua, así como un correcto tratamiento de residuos, que respete los recursos naturales que todos necesitamos y compartimos"

Durante el trayecto, el presidente de Unidos por el Agua, Miguel Aparicio, ha explicado a este periódico que, con la marcha, "nuestra idea no es solamente hacer un acto reivindicativo de lo que estamos viviendo aquí sino también unir a las dos comarcas y recordar que lo que estamos viviendo aquí no sucede en otra zona de Andalucia. Andalucía no termina en el Muriano", a lo que ha recalcado que "todo lo que tenemos aquí han sido gracias a reivindicaciones".

Reivindicaciones de la plataforma

Por otro lado, Aparicio ha aclarado que en el Norte de Córdoba "hay sequía pero no falta de agua" gracias a La Colada, "lo que ocurre es que está contaminada y hay que tratarla". Por ese motivo, desde la plataforma reclaman medidas urgentes como una planta potabilizadora en la Colada para que el agua venga directamente de allí y no pase por Sierra Boyera. "Lo que no tiene sentido es ir mandado agua de aquí para allá", ya que, según han comprobado, "se pierde muchísima agua por el camino, pasando por la tuberías".

Ante la no aptitud de ese agua para el consumo humano, exigen un control mediante analíticas por parte de las administraciones. "A día de hoy no ha venido nadie de la Junta, en 6 meses. Es una cuestión sanitaria, no hay una analítica de ese agua", dice el presidente del colectivo.

Asimismo, apuntan que, "no podemos seguir echando basura a La Colada", por un que piden una conciación sobre el uso del agua, no solo a la ciudadanía, también a las instituciones públicas. "Hay que empezar a hacer un uso racional, lo peor está aún por llegar", añade Aparicio. En este sentido, exige, a su vez, "una adecuación de todas las depuradoras de la zona Norte de la provincia".

En cuanto a la propuesta del trasvase desde el embalse de la Serena, ubicado en la provincia de Badajoz a La Colada, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ve como «imposible», Miguel Aparicio ha asegurado que, aunque no está recogido en el Plan Hidrológico Nacional, se podría llevar a cabo a través de la creación de una comunidad de usuarios "para que podamos tener derecho a ese agua" la cual están dispuestos a crear para que el trasvase sea posible.