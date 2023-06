Vecinos de Hinojosa del Duque se concentraron este miércoles en la plaza de la Catedral para mostrar su enfado por encontrarse sin agua desde el pasado lunes.

El alcalde de Hinojosa, Matías González, avanzó que habían visitado los depósitos y ya está entrando agua, por lo que espera que «este jueves por la mañana tengamos ya agua al abrir el grifo». El regidor hinojoseño mostró su malestar porque su localidad esté «pasando unos días muy malos y con angustia».

El primer teniente de alcalde, Juan Felipe Flores, animó a los vecinos a poner reclamaciones por carecer de agua ante Emproacsa y se preguntó que «los recibos, si el servicio no se está prestando, ¿por qué hay pagarlos?».

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, también anunció que habían comprobado que había empezado a llenarse los depósitos del municipio, si bien avanzó su intención de incorporales el agua de una cuba para que «no falte el agua al abrir el grifo».

El alcalde belalcazareño dijo que no encontraba explicación de por qué «en muchos municipios hay agua y en estos dos no, es una discriminación que no entendemos ni nosotros ni nuestros vecnos».

Los distintos intervinientes, junto con la portavoz municipal del PP, Mamen López, reclamaron la conexión entre el embalse de Puente Nuevo y el de Sierra Boyera para tener agua de calidad.

Vecinos, empresarios y representantes de colectivos tomaron la palabra para explicar la alteración que supone no tener agua.

El alcalde agradeció la participación de los vecinos en la concentración y también aprovechó para señalar que este jueves el camión para repartir el agua potable iba a estar en la plaza de la Constitución de 10.00 a 19.00 horas.

El Ayuntamiento de Belalcázar también ha convocado una concentración para este jueves, a las 21.00 horas, en la Plaza de la Constitución.