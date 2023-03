El Consejo de Distrito de Villarrubia ha mostrado este viernes por la tarde tarde sus críticas a los horarios que tendrán los trenes del nuevo servicio de proximidad del Valle del Guadalquivir que entrará en funcionamiento este próximo lunes.

A juicio de los representantes vecinales, no se cuenta «con el movimiento ciudadano de Villarrubia a la hora de fijar los horarios de los trenes de cercanías entre Villarrubia y Alcolea, al parecer es más importante dar la noticia que preocuparse de si esta, en cuanto al servicio de trenes, es la más adecuada para la ciudadanía, al menos para la de Villarrubia no lo es». Indica el organo vecina que «en las horas más importante para ir de Villarrubia hacia Alcolea o venir de Alcolea a Villarrubia es cuando menos trenes se programan, habiendo hasta más de dos horas sin trenes en esos horarios puntas que son los que más personas utilizan y, por supuesto, no es de recibo que no haya trenes de salida de Alcolea y de Villarrubia después de las 22.00 horas pues le impedimos a las personas que salen de sus trabajos y otras tareas poder volver en tren». La nota del consejo de distrito concluye reclamando a Renfe que «cuanto antes corrija estos horarios».

Por su parte, el alcalde de Posadas y presidente del GDR, Emilio Martínez, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del servicio, señalando que «es un ejemplo de cumplimiento del compromiso contraído por el Gobierno central», pero señaló que la puesta en marcha del servicio ferroviario del Valle del Guadalquivir no es el logro final perseguido, «sino solo el principio», porque desde el Grupo de Desarrollo Rural lo que pretendemos es, según Martínez, «que vamos a luchar constantemente para conseguir que el tren pare en todos los pueblos por los que pasa la línea».

Pero mientras eso se consigue, añade el regidor maleno, «se ha de reconocer que ya es un logro muy importante que después de 25 años, se haya conseguido que el servicio de trenes empiece a recuperar lo que siempre fue».