La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha anunciado esta noche en el comité provincial que esta formación celebra en los colegios mayores de la capital que el tren de cercanías o media distancia entre Palma del Río y Villa del Río empezará a funcionar este lunes, 20 de marzo. La responsable de los socialistas en la provincia ha dicho en su intervención en un acto de partido que frente al daño que infringe el Gobierno de Juanma Moreno a las conquistas sociales y los derechos ciudadanos en sanidad, educación o dependencia, el Gobierno de España ha cumplido con la provincia de Córdoba. En este sentido, puso de ejemplo la restitución de las frecuencias y paradas de trenes AVE en Villanueva de Córdoba y la conexión ferroviaria entre Palma y Villa del Río mediante los trenes de proximidad, que se pondrán en marcha el lunes.

El media distancia del Valle del Guadalquivir, una demanda histórica de la provincia de Córdoba, tendrá 22 circulaciones diarias con salida de Palma del Río y 16 desde Villa Del Río. En total serán 38 los trenes que la cubran, aunque durante los fines de semana serán 31. En febrero el BOE publicó las frecuencias del nuevo servicio y puntualizaba que la fecha para su puesta en marcho sería previsiblemente en marzo. No obstante, también se indicaba que "en caso de que por razones técnicas o de recursos humanos, no fuera posible iniciar los servicios en dicha fecha, se comenzará a prestar en el plazo más breve posible, y no más tarde de junio de 2023". La incógnita la ha despejado hoy Rafi Crespín.

Según los datos del Ministerio de Transportes, el servicio de media distancia de Córdoba beneficiará a más de 400.000 habitantes de la provincia pues los núcleos de población que cuentan con estación a menos de un kilómetro suman alrededor de 64.000 habitantes y con estación a más de 1 kilómetro hay unos 42.000. Si a estas cifras se les suma los potenciales usuarios de la capital se alcanzan los 400.000 previstos.

Conexión Sierra Boyera-La Colada

En su intervención, la también diputada expuso otras iniciativas estatales como la puesta en marcha en "un tiempo récord" de las obras de urgencia para conectar a través de un bombeo Sierra Boyera con La Colada por "incomparecencia de la Junta de Andalucía", lo que ha evitado que 80.000 ciudadanos de Los Pedroches y el Guadiato sufran restricciones de abastecimiento; a lo que se suma además la base logística del Ejército de Córdoba, “que será la gran locomotora de creación de empleo y de riqueza de Andalucía por decisión, no se nos olvide, del Gobierno de Pedro Sánchez, y que conlleva una inversión de más de 300 millones de euros con la previsión de crear 1.600 puestos de trabajo”. En este sentido, Crespín acusó al PP de utilizar "en beneficio propio" este logro de la ciudad de Córdoba.