'La Promesa', pura ficción sobre Los Pedroches

Hace justo un mes, el estreno de la serie La Promesa, que se emite en TVE de lunes a viernes a partir de las 16.30 horas, supuso un revuelo en Los Pedroches porque los promotores situaron la creación en esta comarca. Sin embargo, nada cuadraba. Ambientada en 1913, los marqueses de Luján, unos de los mayores terratenientes del país, preparan la boda de su heredero en un enorme palacio en medio de una gran finca. La presentación de la serie tuvo un amplio eco en los medios de comunicación y el revuelo que causó la noticia en Los Pedroches fue directamente proporcional al estupor que produjo la sinopsis de la historia, ya que en este territorio nunca han existido palacios ni marqueses ni grandes propietarios al estilo de los que se representan en el serial. "Es pura ficción", afirma el director de la serie, Josep Cister, quien argumenta la ubicación de la serie en la comarca porque se considera "un enamorado de Córdoba y de su provincia". El director explica que en marzo del año pasado pasó un fin de semana largo de puente en la ciudad y estuvo en Los Pedroches: "Recorrí Belalcázar, Hinojosa, Pozoblanco, Pedroche, admiré su patrimonio histórico y pateé varios senderos por las dehesas, y fue entonces cuando decidí que era el paisaje ideal para ubicar La Promesa. Pero el resto, es pura ficción", concluye Cister.

Y sí, lo es. Pura ficción. Si revisamos por encima el contexto histórico de la comarca en 1913, y buscado algo similar a lo que muestra el serial en cuanto a grandes propiedades y familias de abolengo, solo encontramos en Los Pedroches fincas de cierto tamaño surgidas de las desamortizaciones, una minería pujante y labradores ricos reconvertidos en industriales burgueses que intentan adaptarse a los tiempos, pero, por supuesto, ni marqueses ni palacios. Los últimos marqueses con propiedades tenemos buscarlos en casas nobiliarias venidas a menos que conservaban –y conservan-- algunas dehesas en el triángulo comprendido entre Hinojosa, El Viso y Santa Eufemia. Son herederos de los grandes patrimonios señoriales del Antiguo Régimen, pero son absentistas y no viven en la comarca, sino en grandes ciudades, ni poseen lujosas villas en el campo.

Dehesas y paredes de piedra

Sin embargo, sí hay una parte de las localizaciones y de las imágenes de exteriores que son similares a las de Los Pedroches y ahí también defiende Cister su encuadre en esta comarca. Parte de la serie está rodada en la finca El Jaral de la Mira, en las cercanías de Madrid, cuyo paisaje recuerda al de esta zona del norte de Córdoba: grandes dehesas con suelo granítico. "Paseando por la zona de Cardeña, en concreto por el camino de Los Madereros, vi esas dehesas y esas paredes de piedra y decidí fijar allí la localización de la serie. Además, estamos en un espacio que aunque se sitúa en Andalucía, limita con Castilla La Mancha y con Extremadura, está relativamente cerca de Madrid, por lo que me servía como ubicación, pues la familia de La Promesa vive en el campo pero no demasiado lejos de la capital", explica el director.

Precisamente, El Jaral de la Mira, la finca citada, es propiedad de los hermanos Sandoval. En la web de esta ganadería de bravo reconvertida en espacio de turismo, eventos y celebración de bodas se puede ver hasta qué punto existe un parecido del paisaje con el del norte de la provincia de Córdoba. Pero hay más, en un principio hubo quien pensó que la vinculación con la comarca pudo ser una sugerencia del conocido entrenador de fútbol José Ramón Sandoval, uno de los hermanos propietarios de El Jaral, que está casado con una pozoalbense y se declara amante de la gastronomía y del paisaje de Los Pedroches, pero Cister descarta esta circunstancia, aunque reconoce la gran ayuda de la familia Sandoval en el proceso de producción de la serie.

Jamón de Jabugo

Y luego están los desajustes. En el capítulo 20, la señora marquesa pide un jamón de Jabugo para hacer un regalo, cosa que ha sentado como un tiro en la comarca, cuyo nombre, al menos en los primeros capítulos, no se cita y la familia acude a los toros a la plaza de Los Califas, en Sevilla. Josep Cister justifica que "sí se nombra a Los Pedroches de forma puntual" e insiste que "al final estamos ante una ficción y todo es irreal", aunque reconoce que lo de Jabugo ha sido un patinazo que de algún modo se debería subsanar. No vendría nada mal, porque, al menos, si se usa el nombre de esta tierra, podría servir de promoción de sus productos y de su paisaje. Ficciones de este tipo han sido un revulsivo para poblaciones y comarcas enteras. Pero no parece que vaya a ser el caso de Los Pedroches con La Promesa.