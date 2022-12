Protección Civil para su labor en Lucena por falta de medios materiales

La carencia de unos mínimos «medios materiales y humanos» motivan el cese de la actividad de Protección Civil en Lucena. En un comunicado rubricado por cuatro de los cinco miembros de la junta directiva, este colectivo relata una serie de deficiencias, comunicadas desde hace meses, y expone que, «tras varias reuniones infructuosas» con el edil de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, adoptan la decisión de paralizar la prestación de servicios.

El grupo municipal de Ciudadanos ha revelado este miércoles el contenido del texto y achacaba a «la falta de interés» y a la «mala gestión» del gobierno municipal la imposibilidad de disponer de esta agrupación de 25 voluntarios «cuando es más necesaria que nunca».

Las jefaturas operativas describen, entre otras deficiencias, que, desde junio permanece averiado el vehículo principal sin que haya «soluciones o alternativas». De igual forma, continúan reivindicando una sede propia donde estacionar el parque móvil y, además, para almacenar correctamente el material.

Lamentan, asimismo, que se les haya privado de cursos de formación y advierten de que deben comunicarse mediante sus teléfonos particulares o el servicio de mensajería instantánea Whatsapp ya que no tienen acceso a ningún sistema operativo de interacción profesional. Desde Ciudadanos han apuntado que, hace sólo una semana, estos efectivos hubieron de actuar en Palma del Río con la indumentaria de verano por el retraso de las prendas de invierno.

Por lo demás, los componentes de Protección Civil recuerdan que, «en numerosas ocasiones», han solicitado la emisión de las «preceptivas acreditaciones». Trasladan un «ruego» relativo a la concurrencia a subvenciones de la Junta de Andalucía, dirigidas a la adquisición de vehículos dado que «con los vehículos que actualmente tenemos no cubrimos las necesidades que la orografía lucentina demanda». Así, la agrupación precisaría de vehículos 4x4 debido a que «son capaces de circular campo a través para el rescate o vigilancia en los retenes».

En la misma línea, sostienen que «no tienen los medios necesarios» para la extinción de incendios ya que, en su equipamiento, no figura una indumentaria de autoprotección ni herramientas básicas para actuar frente al fuego. En la última inundación, «respondimos sin más medios que nuestra voluntad» y lamentan que, «ante cualquier situación medioambiental adversa, no podemos responder efectivamente». Y, en los últimos días, han comprobado que los vehículos asignados a Protección Civil no están provistos del imprescindible combustible, sin «ningún aviso» previo. Los firmantes del comunicado exponen que acusan una tesitura de «desánimo y desinterés» ante la falta de financiación.

El equipo de gobierno ha pospuesto su contestación a este próximo viernes, después de la celebración de una reunión con el jefe de la agrupación local.