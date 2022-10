El regreso de la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba atrae a miles de visitantes

Villanueva de Córdoba vivió este sábado una jornada multitudinaria con miles de personas llenando las carpas de degustación y el pabellón municipal en el último día de la Feria del Jamón 2022. En las carpas se podían consumir platos de 100 gramos de jamón de bellota 100% ibérico de la DOP de Los Pedroches, recién cortado, por 12 euros. Había personas llegadas desde todos los rincones de la provincia y de otras del territorio nacional, entre ellas Madrid, Cádiz, Ciudad Real, Badajoz o León.

Tras las jornadas del jueves, con el concurso al mejor jamón, y la del viernes, dedicada ya a la degustación y con el concurso comarcal de cortadores, este sábado fue el día con más asistentes. La apertura de los 13 expositores de empresas jamoneras, instituciones y del IES La Jara en el pabellón municipal comenzó a las 11.00 horas. Desde las 12.00 quedaron abiertas las carpas de degustación de unos 3.200 metros cuadrados y con nueve empresas con las barras de degustación y puntos de venta. Aparte de platos de jamón, también servían cinco montaditos por el precio de 12 euros.

En otra carpa anexa se repetía la experiencia que ya se inició el pasado año del Túnel del Jamón, en el que se podían degustar en un mismo plato lonchas de jamón de cinco empresas diferentes, señalándose en el plato los nombres de las empresas. En este caso, la degustación, por 14 euros incluyendo dos bebidas, era para grupos de dos personas con una duración máxima de 30 minutos. Había dos zonas en el Túnel del Jamón con cinco empresas en cada una. Desde el Ayuntamiento se destacó que el Túnel del Jamón ha seguido sumando adeptos en esta segunda edición en una experiencia que seguirá en años sucesivos.

Además, había bonos de jamón y bebida en distintas modalidades, llegándose a vender de forma anticipada los 2.000 bonos. Pero no sólo se podía probar el jamón de bellota 100% ibérico de la DOP en las carpas y el pabellón, ya que en ocho establecimientos de la localidad se servían platos por 15 euros. En el exterior del pabellón, en la ronda de San José, un año más se situaba la exposición y venta de productos artesanos locales y de asociaciones.

Cortadores de jamón

Durante la mañana, el interés lo suscitó también el concurso nacional de cortadores en el que tomaron parte José Manuel González (Lebrija, Sevilla), José Manuel González Ferrera (Olivenza, Badajoz), Juan Carlos Garrido (Dos Hermanas, Sevilla), Francisco Javier Torres (Dos Hermanas), Javier Campos (Belmonte, Cuenca), Javier Fernández (Fuentes de León, Badajoz), Ginés Rodrigo (Antas, Almería) y José Sabiote (Escacena del Campo, Huelva). Tras dejar lo mejor de sus habilidades en el corte del jamón y presentar platos espectaculares, el jurado asignó el primer premio a José Manuel González Ferrera. El pódium fue completado por Juan Carlos Garrido Gallardo y José Sabiote González, segundo y tercero, respectivamente. Además, José Sabiote se llevó el premio a la mejor presentación y emplatado y Javier Campos Grande logró el galardón al plato más creativo.

Se aprovechó también para la entrega de premios de los diversos concursos que, desde el jueves, se vinieron celebrando. Así, la Encina de Oro al mejor jamón de bellota 100% ibérico de la DOP Los Pedroches fue recogida por representantes de Delicias Ibéricas por el Mundo, con el trofeo Encina de Plata para Dehesas Reunidas y la Encina de Bronce para Ibesa.

En cuanto al concurso comarcal de cortadores, el primer premio fue para Juan Martín, el segundo para Francisco David Alamillos y el tercero para José María Díaz; los tres son de Villanueva de Córdoba. El premio al mejor emplatado recayó en Rafael Dueñas, de Pozoblanco y el mejor plato creativo fue para Juan Martín.

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Gabriel Duque, destacó durante la clausura el apoyo de las administraciones, pero especialmente «el esfuerzo y trabajo que hacen todas las industrias para poner en valor el jamón de Los Pedroches», un producto que ha definido como «el mejor del mundo», como «ha vuelto a quedar claro en una Feria del Jamón que sigue siendo un motor económico para la industria y para Villanueva de Córdoba». El primer edil jarote resaltó la apuesta por llevar esta feria a todos los rincones del municipio, lo que provoca que el sector de la hostelería se convierta en otro gran aliado y beneficiado de una iniciativa que ha vuelto a congregar a miles de personas en las distintas jornadas.

La animación continuó hasta que a las 19.00 horas se echaba el cierre a la Feria del Jamón, después de una tarde en la que actuó la charanga pata negra y los niños disfrutaron de atracciones. La fiesta continúa este domingo con la romería de regreso de la Virgen de Luna desde la localidad y hasta su santuario.

José Manuel González, el mejor cortador nacional

José Manuel González Ferrera, de Olivenza (Badajoz), logró este sábado el primer premio del Concurso Nacional de Cortadores. González mostró su alegría tras anunciarse el resultado porque «llevo poco más de un mes participando en concursos y, claro, era mi primera vez en Villanueva de Córdoba».

Según explicó, regenta una tienda de venta de jamones y embutidos en su localidad, en la que ha ido adquiriendo destreza en el corte de jamones, «ya que lo practico a diario en mi negocio que se llama Jamones y Embutidos Olivenza». Sobre el premio logrado en Villanueva de Córdoba, indicó que «influye no sólo tu destreza, sino, sobre todo y especialmente, el jamón que caiga en tus manos, y más con jamones tan únicos como estos de Los Pedroches». Añadió que «me ha salido un buen trabajo y casi todo lo que tenía en la cabeza lo he podido materializar, además de que me he sentido muy a gusto con el público y la organización». José Manuel González Ferrera, además, se mostró feliz por el prestigio que supone ganar el concurso de Villanueva de Córdoba.