«Mi objetivo es que el alumno se divierta con las matemáticas»

José Miguel de la Rosa Sánchez es diplomado en Magisterio y maestro en activo desde 1990. Ha participado en numerosos congresos matemáticos pedagógicos. Además, es vicepresidente de la Asociación Matemática Cálculo ABN y uno de los organizadores de los talleres docentes y mesa de debate y conferencias de la primera Escuela de Verano ABN, que tendrá lugar en Aguilar de la Frontera del 2 al 9 de julio durante A ciencia cierta.

¿Cómo fue su primer contacto con el ABN?

Iba a dar un curso de resolución de problemas matemáticos a Pozoblanco y en la radio escuché una entrevista a una persona que decía que con su método de cálculo los niños y niñas aprendían más rápido y disfrutaban con las matemáticas. Tardé tres meses en localizarlo a través de internet. Ahí empezó todo.

Para quien lo desconozca, ¿en qué consiste el ABN?

ABN significa Abierto Basado en Números, y consiste en un cálculo natural que se construye entendiendo la numeración y, a partir de ahí, se calcula con cantidades completas, no por el valor posicional de los números. Por otra parte, este método es manipulativo, los números son algo de lo que les rodea y con lo que trabajar, construyendo el aprendizaje de la mano de situaciones problemáticas reales, que a su vez dan sentido al número, a las operaciones y al proceso de cálculo a través del cual se llega a la solución.

¿Qué aplicación tiene?

En matemáticas, hoy en día, no tiene sentido enseñar la mecánica si no va acompañada de comprensión. Cualquier calculadora hace los cálculos más rápidos que cualquier humano. Sin embargo, a estas mismas calculadoras les pides que resuelva un problema muy básico y no es capaz. Por ello, calcular rápido y sin equivocarse no garantiza a nadie un puesto de trabajo, los tiempos han cambiado. Hoy se busca comprender y saber actuar con imaginación. Por eso, nosotros nos centramos en que el alumnado entienda cómo funcionan los números, los relacionen con situaciones cotidianas y los trabajen a partir de problemas. Con ello, al final entienden todo el proceso y, sobre todo y lo más importante, a resolver problemas. La prueba de ello es que cada alumno calcula de forma abierta y la mayoría de las veces llegan al mismo resultado, pero operando de diferentes formas, eso es comprender y no repetir lo que todos hacen.

¿Qué diferencias y ventajas tiene frente al método tradicional?

Si empiezo, no acabo. Por decir algo, en el método tradicional se calcula mecánicamente sin entender lo que se está haciendo. Un ejemplo simple sería: ¿cómo opera un alumno del método tradicional si le pides que sume 999 con 444? Coloca los números uno debajo de otro y lo mismo le da sumar 9 + 4 en las unidades que 9 + 4 en las centenas. Esto funciona, pero implica que no entiende el valor ni el significado de las cifras que usa, ni siguiera de lo que está haciendo. Un alumno del método ABN usa números completos y opera con ellos; así, en el ejemplo anterior, podría tomar una unidad del 444 y sumarla al 999, con lo cual transforma la suma en 1000 + 443 y ya lo tiene resuelto mentalmente. Es un ejemplo simple pero que ilustra cómo trabaja.

¿Desde cuándo trabaja en ello?

Este es el decimotercer curso trabajándolo al 100%. He pasado por todos los niveles de Primaria enseñando el método. En mi centro, el CEIP Alonso de Aguilar, ya hemos enviado, con los de este curso actual, cuatro promociones totalmente ABN al instituto.

¿Cómo está funcionando en los colegios?

En los centros públicos que empiezan el método ABN desde abajo y el profesorado se forma, en poco tiempo los cautiva por los buenos resultados del alumnado. Pero es muy importante la formación docente, ya que si no se aplica correctamente no se obtiene lo que buscas. En los colegios concertados y privados, el método ABN no para de crecer.

¿A quién va dirigida la primera Escuela de ABN?

La Escuela de Verano está dirigida al profesorado, con la intención de seguir difundiendo una metodología que funciona. Pero para los docentes que formamos el ABN son muy importantes las familias, que conozcan la metodología, que pierdan el miedo en pro a un aprendizaje más comprensivo y enfocado al futuro, por lo que está abierta igualmente a todas las madres y padres preocupados por la formación matemáticas de sus hijos.

¿Cuál es el objetivo?

En mi caso, después de 20 años de docencia intentando que mi alumnado disfrutara del monstruo de las matemáticas, descubrir el ABN supuso una alegría y disfrute tremendo. Desde entonces, mi objetivo es que el alumnado disfrute, comprenda y se divierta con las matemáticas.

¿En qué consiste el programa de actividades?

Tenemos más de 25 talleres de todas las temáticas ABN, mesas de debate, dos conferencias y una importante oferta de actividades culturales paralelas que permitirán conocer Aguilar de la Frontera a los que nos visiten durante la celebración del evento. Para los niños está el amplio programa de actividades del Ayuntamiento, bajo el lema A ciencia cierta.