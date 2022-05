Un caso insólito de ELA en Posadas

José Antonio Ortega Bajo es un vecino de Posadas, de 29 años, al que en el año 2018 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su vida y la de su familia cambiaron por completo, desde el más mínimo detalle del día a día hasta la planificación de su futuro, teniendo que dejar la actividad laboral. Los primeros meses fueron de cambio físico y psicológico, con una considerable pérdida de masa muscular que se empeñó en recuperar con ejercicio y saliendo a correr. En el 2020, con el confinamiento a causa del covid-19, bajó de peso hasta los 48 kilos, motivo por el cual apenas podía bajar las escaleras o coger entre sus brazos a su hija.

Entonces decidió cambiar su vida y luchar por ella. Retomó el deporte con muchas dificultades, al principio le costaba caminar, pero cada día iba ganando salud, física y mentalmente, a base de constancia, sacrificio y voluntad, pero necesitaba retos para continuar. Por ello se propuso una meta a corto plazo, realizar el triatlón de Posadas, con el fin de superarse a sí mismo y dar visibilidad a la enfermedad.

"La actividad física diaria es mi lucha contra la ELA y hace que mejore mi mente y mi cuerpo, es mi cura diaria y nos hace evadirnos de ella para centrarnos en la próxima competición, pero sin olvidarla", señala.

José Antonio se enroló hace un año y medio en las filas del Club Triatlón Al-janadic, donde encontró en su entrenador, Rafael Moreno, todo un referente y un apoyo fundamental para alcanzar el estado físico del que disfruta hoy día.

"La actividad física diaria es mi lucha contra la ELA y hace que mejore mi mente y mi cuerpo, es mi cura diaria y nos hace evadirnos de ella para centrarnos en la próxima competición, pero sin olvidarla"

Entrena unas 10 ó 12 horas semanales y reconoce que la jornada que tiene de descanso lo pasa peor. "Hay días que llego y no puedo ni quitarme las zapatillas o los calcetines, pero al día siguiente me siento bastante mejor y mi cuerpo me rinde más".

El triatlón es un deporte individual de mucha resistencia y de los más duros que existen. Los deportistas que lo practican mantienen un severo calendario de entrenamientos y competiciones tanto físicas como mentales. El Calima de Posadas, que se celebrará en agosto, es su próximo objetivo: 1.900 metros de natación, 85 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de carrera a pie. Quiere hacerlo por debajo de las seis horas.

Este domingo compite en Sevilla

En lo que llevamos de 2022 ha participado en el triatlón de Torre del Mar, modalidad sprint, junto a los compañeros de Saca la Lengua a la ELA, y este domingo compite en el triatlón de Sevilla, de categoría olímpica, donde va a medir su cuerpo de cara al Calima.

El caso de José Antonio ha causado un gran impacto en el equipo médico que lo trata de la ELA, que lo califica de insólito, no pueden darle una explicación, pero por supuesto le animan a que no lo deje. De hecho, cuando le detectaron la enfermedad le dijeron que en dos años podría estar en una silla de ruedas y le dieron una esperanza de vida de 5.

A José Antonio le gustaría que más personas, con cualquier enfermedad o discapacidad, intentaran seguir su camino. "Que se atrevan, que no sientan vergüenza o teman al qué dirán, si les gusta, por qué no van a hacerlo, hay que competir contra uno mismo; y en mi caso visualizar la ELA porque somos 4.000 afectados en España, yo corro también por todos ellos".

Por último, a pesar de ser pensionista y tener cubiertas las necesidades básicas, competir no es barato y merma la situación económica familiar. Por ello, necesita de patrocinadores que le permitan practicar este deporte con garantías y poder acudir a las citas deportivas allá donde se celebren.