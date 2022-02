La Casa de los Mora de Lucena acogió este miércoles el segundo workshop Next Generation Lab impulsado por la Diputación de Córdoba, en el que se dieron cita un total de 80 asistentes, en modalidad presencial y on line, con la intención de poner en valor una estrategia conjunta para captar los fondos Next Generation y activar mecanismos para facilitar el acceso a estos fondos a las corporaciones locales, mancomunidades y agrupaciones.

El delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, Víctor Montoro, que estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena, Teresa Alonso, resaltó que "nuestro objetivo es conocer los intereses que tienen nuestros municipios, solo de esta forma podremos ser capaces de presentar proyectos conjuntos, más grandes y ambiciosos, ya que estamos convencidos de que el foco debe estar puesto en la transición hacia los municipios inteligentes y el desarrollo de una estrategia para la digitalización y la conexión del territorio, siempre teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social". El también vicepresidente quinto de la Diputación de Córdoba destacó que "queremos resaltar, especialmente, la oportunidad que suponen los fondos Next Generation para construir una provincia más resiliente, más sostenible y modernizada. Es una oportunidad, pero también implica una responsabilidad, la de ser capaces de aprovecharla y, por ende, de ejecutar de modo satisfactorio y con efectos positivos y duraderos proyectos que cambiarán muchos aspectos de la vida de nuestros municipios". Por ello, Montoro añadió que "con la plataforma Córdoba Next Generation Lab queremos ofrecer a nuestros municipios una herramienta que les sirva para comprender mejor qué oportunidades ofrecen los distintos mecanismos que componen los fondos europeos, y cómo tienen que diseñar sus proyectos para tener más posibilidades de obtener financiación, queremos que entiendan que el reparto de los fondos de recuperación y resiliencia Next Generation suponen una verdadera oportunidad para cambiar la situación social y económica de la región". Por su parte, Teresa Alonso resaltó la importancia para los municipios de la incorporación de los proyectos financiados por la Unión Europea. "Unos fondos europeos bien llevados a cabo suponen una transformación real en los municipios y en los territorios. Con ellos, conseguimos adaptarnos a los retos que el siglo XXI y que la ciudadanía nos demanda para conseguir espacios más resilientes y sostenibles", apuntó la teniente de alcalde. Además, Alonso comentó que "la dificultad en la ejecución de los fondos europeos está en los procesos administrativos y el reto de las administraciones que concurrimos a esas convocatorias reside en llevar bien a cabo esos procesos. Necesitamos el acompañamiento de instituciones como la Diputación de Córdoba para poder llevar a buen fin esas ayudas".