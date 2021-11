El portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lucena, Jesús López ha informado sobre la presentación de una enmienda por parte de su grupo a la mesa de nominación de calles, así como a la Comisión de Bienestar Social, para que se incluyan nuevos nombres, además de los aprobados por PP y PSOE, para determinados edificios emblemáticos. Jesús López señala que “se trata de aprovechar la oportunidad que nos acontece, y no se deje a nadie atrás”.

Según López, se trata de “una enmienda que ha sido rechazada en dos ocasiones tanto por PSOE como por PP que se blindan ante su propuesta de reconocer únicamente a cuatro compañeros de sus respectivos partidos sin contar con las aportaciones del resto de grupos, algo incomprensible para el portavoz de Ciudadanos , pues se obvia el debate por parte de ningún partido político a la hora de querer honrar la memoria de las personas propuestas por socialistas y populares”. Apunta que “los propuestos son personas honorables y con trayectorias impecables, pero si se saltan la vía del consenso, dejando atrás a otras personas de una manera tan discriminatoria, PSOE y PP estarían restando credibilidad a la memoria de quienes ellos mismos proponen”

Añade que “la propuesta de PP y PSOE se basa en repartir los edificios de la siguiente manera: el Pabellón Deportivo llevaría el nombre del que fuera alcalde Antonio Ruiz-Canela (PP), la Escuela Municipal de Música y Danza tendría el nombre de la diputada provincial Araceli Carrillo (PSOE), a la Biblioteca Pública Municipal se le acuñaría el nombre de la parlamentaria Rosa Muñoz (PP) y el Auditorio Municipal llevaría el nombre del concejal Manuel Lara (PSOE).

Por su parte, Jesús López , matiza que “ Ciudadanos presentó una enmienda a esta propuesta en la que solicitan que de igual manera que se quiere reconocer a Antonio Ruiz-Canela por haber sido durante cuatro años alcalde de Lucena, se haga en igualdad de condiciones con el resto de alcaldes de la democracia que ya no se encuentren en el ejercicio de sus funciones, pues todos son merecedores de un reconocimiento por parte de su ciudad, puesto que de un partido o de otro, todos velaron por llevar a Lucena al progreso y al engrandecimiento” .

En este sentido , Ciudadanos propone que al igual que se pretende reconocer la magnífica labor realizada por políticos como Araceli Carrillo, Rosa Muñoz o Manuel Lara, se haga también con Juan Luna, fundador y concejal de los primeros vestigios de Izquierda Unida en Lucena.

Destacan que “no entendemos la razón por la que PSOE y PP no aprovechan esta oportunidad que le estamos brindando para de una vez y en igualdad de condiciones sean reconocidas todas aquellas personas de la vida política que han marcado un antes y un después en nuestra ciudad. Nos gustaría saber el motivo por el que dejan fuera de su propuesta a Pepe Gutiérrez, primer alcalde de la democracia en Lucena, a Miguel Sánchez o a José Luis Bergillos”

Además, López propone que “las distinciones no se quedan ahí y entienden que no debería ser clave meritoria para la concesión de honores el simple hecho de haber formado parte de un partido u otro, por este motivo en su enmienda, Ciudadanos ha presentado como propuesta el nombre de Juan Parejo, persona querida y respetada por todos en Lucena. Es fundador de Cofradías, del Atlético Lucentino, de la revista Torralbo. hermano mayor de la Agrupación de Cofradías, referente pregonero y gran divulgador de las costumbres y tradiciones lucentinas a través de su participación en la televisión local o través de la publicación de libros como Lucena Siglo XXI”.

Señalan que “también es merecedora de esta distinción, Ernestina Maenza, lucentina y primera mujer española que participó en las Olimpiadas de invierno de 1936 en Alemania en la modalidad de esquí alpino . Finalmente señalan que “ “desde nuestro grupo es importante dar a entender a nuestros vecinos que no sólo los políticos deben ser reconocidos. Tenemos grandes personalidades entre nosotros que han trabajado mucho por la cultura, por la medicina, por el turismo, grandes empresarios, innovadores que entendemos deben ser reconocidos por esta y por las futuras generaciones” .

Vox votará en contra

El concejal de Vox Lucena Jesús Gutiérrez ha anunciado por su parte que su grupo municipal votará en contra este martes en el Pleno de la Corporación a la propuesta aprobada por PSOE y PP sobre la nominación de edificios municipales , poniendo de manifiesto que “ello sin restar méritos a las personas que van a ser reconocidas, sino a las formas que no han sido las correctas”. Gutiérrez ha señalado que “así lo expresó Vox en la mesa de trabajo constituida al efecto llegando incluso a solicitar la retirada del punto en cuestión y la convocatoria de una nueva sesión en la que a través del consenso se alcanzará la unanimidad”. Insiste en que “las personas propuestas reúnen méritos sobrados para este honor, pues coincidimos en los méritos de la labor de Rosa Muñoz Cañete, los logros de Araceli Carrillo, la figura de Antonio Ruiz-Canela y la entrega de Manuel Lara Cantizani", si bien entienden que “hay otras personas que también merecen ser reconocidas”.

Gutiérrez ha agradecido la propuesta de Ciudadanos en la que se incluían a alcaldes electos no en activo, opción que no prosperó y en la que figuraba su padre, Pepe Gutiérrez, al que ha brindado un sentido y emotivo recuerdo. No obstante, la postura de Vox será la de “rechazar igualmente la propuesta de la formación naranja al considerar que carece de un exhaustivo detalle de los méritos reunidos por cada una de las personas indicadas por Ciudadanos” . Al mismo tiempo, Jesús Gutiérrez ha afirmado que “ni él ni nadie de su familia ha pedido reconocimiento alguno para su padre y ha sido rotundo al indicar que los populares han olvidado el trabajo de Pepe Gutiérrez a favor del PP”.