El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, Félix Romero, ha anunciado este jueves la proposición que su grupo llevará al próximo pleno de la institución provincial, en la que reclamará el apoyo para el colectivo de las autoescuelas de la provincia y la implantación de un Plan de Productividad Adicional en 2021 para los profesionales que trabajan en Tráfico, para que se puedan hacer más exámenes diarios. Asimismo pide que la Diputación se manifieste en contra del sistema de "Capa", un método "perverso y perjudicial para las autoescuelas y sus alumnos, ya que limita el número de exámenes a realizar por persona y día", lo que limita también el trabajo de las autoescuelas.

A juicio de Romero, la parálisis que sufre el proceso de exámenes para los carnets de conducir en Córdoba es fruto de la "mala gestión" de la Dirección General de Tráfico y del Gobierno central, que no busca soluciones a un problema que está causando graves perjuicios tanto al sector de las autoescuelas como a otros que se ven afectados de manera colateral.

Más de 6.000 personas esperando

Los cálculos que maneja el PP indican que hay más de 6.000 personas en la provincia de Córdoba esperando poder hacer sus exámenes, especialmente jóvenes que esperaban poder examinarse en verano, tras el curso escolar, y que no lo han podido hacer por falta de fechas. Una situación que no se entiende desde el PP porque aseguran que actualmente hay dos examinadores más que en años anteriores. Elevando los datos al año completo, Félix Romero ha indicado que son unas 10.890 las pruebas no realizadas.

Otros colectivos que se ven afectados de esta falta de convocatoria de exámenes son, por ejemplo, los opositores a cuerpos como los bomberos o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que requieren el carnet para poder presentarse y que al no tenerlo, se ven privados de esa posibilidad, así como otros ámbitos como el transporte o la venta de vehículos.

Asegura el viceportavoz popular en la Diputación que el sector de las autoescuelas ha perdido de media un 40% del negocio durante el presente año.

Por último, Félix Romero, pidió a la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, que reciba a la asociación de autoescuelas para abordar el asunto.