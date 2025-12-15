Lourdes Morales: «Este plan es un instrumento vivo y no un documento que se queda en un cajón»

El pasado 28 de noviembre, Icomos-España, el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo Catedral de Córdoba se reunieron en la Casa Góngora para reflexionar sobre la importancia de la evaluación de impacto patrimonial y los planes de salvaguarda. En ese sentido, ¿con qué herramientas de protección y gestión cuenta la ciudad?

Nuestra base sigue siendo el Plan de Especial Protección para el Centro Histórico, que es la herramienta con la que venimos trabajando día a día. Pero lo que realmente me gustaría destacar es que ya hemos formalizado el siguiente paso con la aprobación de la redacción del plan de gestión. Como sabéis, no es algo nuevo, pero sí fundamental: es la herramienta que nos permite alinear la gestión de nuestro patrimonio con las directrices prácticas que nos marca la Unesco.

«Hemos conseguido consolidar iniciativas preciosas de difusión y concienciación»

El Ayuntamiento de Córdoba es una de las 30 instituciones que están asociadas al Comité Nacional de Icomos en España, ¿qué proyectos e iniciativas desarrollan de manera conjunta?

Con la llegada de la nueva directiva hemos entrado en una fase de colaboración muy estrecha e interesante. Se nota esa buena sintonía, y el mejor ejemplo ha sido precisamente la jornada que celebramos el pasado 28 de noviembre. De esta jornada van a partir propuestas para adoptar las evaluaciones de impacto patrimonial dentro de los requisitos necesarios para el desarrollo de las acciones específicas en la gestión del patrimonio.

Además, no solo es una relación directa, sino que también trabajamos a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, impulsando iniciativas conjuntas desde ahí.

El pasado mes de septiembre entró en vigor el Plan de Gestión del Casco Histórico para garantizar la conservación y el desarrollo de esta zona. ¿Qué acciones y propuestas recoge el plan?

El plan se estructura en torno a una visión de futuro muy clara para 2050, organizada en cuatro grandes líneas estratégicas relacionadas con el fortalecimiento del tejido social, el impulso de una economía innovadora, la calidad ambiental y mejora de la gestión y la transmisión de nuestros valores. Partiendo de estos ejes hemos definido acciones estratégicas muy concretas, por ejemplo, rehabilitar viviendas para atraer a nuevos residentes o introducir infraestructura verde y biodiversidad en el casco histórico. También apostamos fuerte por la movilidad sostenible y la accesibilidad universal. En realidad, todas las acciones definidas en el plan de gestión persiguen el mismo objetivo: cuidar nuestro patrimonio y asegurar que se transmita al futuro respetando los criterios de sostenibilidad de la Unesco.

Lourdes Morales, delegada de Casco Histórico. / Ayuntamiento de Córdoba

Han transcurrido casi tres meses desde que se aprobó el plan. A día de hoy, ¿qué balance hace?

Pues el balance es de actividad continua, porque este plan es un instrumento vivo y no un documento que se queda en un cajón. Aunque administrativamente ya hemos hecho nuestra parte aprobándolo y elevándolo al Ministerio de Cultura para su tramitación ante la Unesco, la realidad es que el trabajo sobre el terreno no se ha detenido. De hecho, muchas de las 64 acciones que definimos ya estaban en marcha antes de la aprobación formal, como son las restauraciones del Molino de la Albolafia o del Convento de Santa Clara.

Ahora mismo estamos en un momento clave de organización interna e institucional. Por un lado, estamos a la espera de que el Ministerio de Cultura nombre a su representante, que es lo único que nos falta para poder constituir el ‘Comité Patrimonio Mundial del Centro Histórico’ y empezar a funcionar con ese órgano de gobernanza. Y, por otro lado, a nivel interno, ya hemos trasladado las necesidades de personal a recursos humanos y tenemos el compromiso de reforzar la delegación con perfiles técnicos especializados en la próxima RPT.

«Muchas de las 64 acciones que definimos ya estaban en marcha antes de la aprobación formal»

¿Cuáles son los principales retos a los que ha tenido que hacer frente la Delegación de Casco Histórico en 2025?

Sin duda, el gran reto ha sido sacar adelante la aprobación del plan de gestión, cumpliendo con aquel acuerdo de marzo de 2018. Desde la Delegación nos pusimos manos a la obra y logramos impulsar un trabajo muy riguroso. Y digo riguroso porque, para llegar a las acciones que hoy tenemos, hubo antes una labor inmensa de análisis de documentación, estudio de indicadores técnicos y entrevistas con expertos que nos permitieron tener un diagnóstico real de la situación actual.

Pero lo más importante es cómo lo hemos hecho: participativo desde el minuto uno. Creamos la Mesa del Casco para garantizar que vecinos y entidades tuvieran voz real tanto en el diseño como ahora en la ejecución. No ha sido un trabajo de despacho, sino fruto de muchas reuniones y mesas de trabajo con todos los sectores implicados. Y esa escucha no termina aquí; la participación sigue muy viva a través de los Consejos de Distrito y, sobre todo, en esa Mesa del Casco, que sigue siendo el foro principal donde tomamos las decisiones y supervisamos el día a día.

Y no quiero dejar pasar lo que hemos logrado este año a la hora de acercar el patrimonio a la ciudadanía. Hemos conseguido consolidar iniciativas preciosas de difusión y concienciación como 'Legado en tus manos', 'Raíces vivas, callejeando' o los ciclos de las 4 culturas. Son programas que ya son y van a seguir siendo una realidad y que resultan clave para que nuestra historia se conozca, se valore y se sienta viva en la calle.

En el plano internacional, tenemos por delante un reto apasionante que refuerza nuestro liderazgo. No solo seguimos ejerciendo con orgullo la vicepresidencia de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM), un hito que conseguimos en casa durante el Congreso Mundial de 2024, sino que ahora damos un paso más. Tras la jubilación de su anterior coordinador, Rafael Pérez de la Concha, asumimos la responsabilidad de integrar la Secretaría Regional del Sur de Europa y el Mediterráneo directamente en la Delegación para el Centro Histórico, recogiendo el testigo para seguir impulsando nuestra presencia en el mundo.