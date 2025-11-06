Menos barreras, más inclusión: Córdoba instala nueve bucles magnéticos en Gran Capitán para garantizar la accesibilidad auditiva

Para una persona con discapacidad auditiva que usa audífonos o tiene un implante coclear, mantener una conversación en espacios ruidosos supone un obstáculo para su bienestar. Hacer de Córdoba un lugar más accesible, cómodo e inclusivo es clave para que todos los ciudadanos puedan acudir a los espacios públicos de forma igualitaria y sin barreras. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Córdoba continúa trabajando para conseguir que las dependencias municipales sean zonas inclusivas.

Y lo hace con la implantación del bucle magnético en nuevas áreas. Este sistema permite a los usuarios con audífonos e implantes cocleares escuchar de forma nítida a un interlocutor que se encuentra al otro lado de una ventanilla o taquilla. De esta forma, se eliminan las interferencias y el ruido de fondo, ofreciendo un sonido limpio, claro y directo.

Sistema de bucle magnético. / Imagen cedida por la Delegación

Los espacios equipados con bucle magnético se identifican con un cartel de color azul que simboliza una oreja con una línea y una «T». La «T» representa la posición en la que debe colocarse el aparato para que pueda conectarse al sistema.

El sistema llega a Gran Capitán

Recientemente se han incorporado nueve bucles magnéticos en Gran Capitán: cinco se ubican en las oficinas de atención ciudadana y cuatro en las de atención tributaria. El proyecto, iniciado en 2022, se creó para resolver los problemas comunicativos que pudieran surgir entre los usuarios con discapacidad auditiva y los profesionales que trabajan en los puntos de atención municipal.

Dependencias municipales con bucle magnético. / Imagen cedida por la Delegación.

«Hace unos años que implementamos el bucle magnético en distintas zonas municipales, en unos 25 espacios. Se pueden encontrar en todos los centros cívicos, en Capitulares, en la Jefatura de Policía, en los museos… También en artes escénicas, en las taquillas del Gran Teatro, Góngora y Axerquía», ha explicado Bernardo Jordano, delegado de Inclusión, Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento.

Cultura accesible para toda la ciudadanía

Además de incluir bucles magnéticos en las taquillas, la agenda cultural del IMAE da un paso más con la incorporación de espectáculos accesibles en los teatros de Córdoba. Esta adaptación incluye subtitulado para personas con discapacidad auditiva, bucle magnético individual para personas con audífonos o implantes cocleares con posición «T», sonido amplificado con auriculares para usuarios con pérdida auditiva y anuncios de su programación con Interpretación de Lenguaje de Signos (ILSE).

El IMAE dispone de bucles magnéticos. / Rafa Alcaide/Imae

Asimismo, el Instituto Municipal de Artes Escénicas también ha incorporado las mochilas vibratorias. Este dispositivo está diseñado para que las personas con discapacidad auditiva puedan sentir la música a través de las vibraciones que genera el propio chaleco, que se coloca en la espalda o en el pecho del usuario.

Nuevo objetivo: transporte público

El bucle magnético también se ha incorporado en la vía pública, concretamente en el espectáculo navideño de luz y sonido de Cruz Conde. «Esto sí es novedoso, no somos conscientes de que exista en otros lugares», ha señalado Jordano. Además, el Ayuntamiento dispone de sistemas portátiles que se utilizan en los grandes eventos y que están a disposición de cualquier delegación para su uso.

La Delegación llevó el sistema de bucle magnético al espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde. / Imagen cedida por la Delegación

Actualmente, desde la Delegación se está planteando incorporar este sistema en los autobuses de la ciudad.