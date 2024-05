Gerardo Landaluce: "Las grandes autopistas a nivel mundial de conectividad están aquí en el sur"

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha participado este lunes en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA ofreciendo la conferencia Puerto Bahía de Algeciras, socio estratégico de la Córdoba logística, en la que ha abordado cuestiones como el papel de la ciudad como punto nodal de la logística o el futuro del corredor central. Al término de su intervención, Landaluce ha respondido a las preguntas planteadas por los asistentes -a través del número de whatsapp habilitado para ello- y por el presentador de la cita, José María Martín.

-Sobre la demanda de un puerto seco en Córdoba, ¿considera que sería importante para la conectividad y la intermodalidad la existencia de ese puerto seco en relación con el propio eje ferroviario y la futura Base Logística del Ejército?

-Sí, antes he puesto el ejemplo de la situación que se produce con el tema de El Higuerón, un proyecto absolutamente pionero en el que todos visualizamos (los puertos) la importancia estratégica de Córdoba como punto nodal para el tráfico ferroviario. Evidentemente debes tener un punto de apoyo para esos tráficos. Por lo tanto, la respuesta es sí, clarísimamente sí.

-¿Qué más podemos hacer para desarrollarnos?

-Lo más importante ahora mismo es terminar el plan de trabajo que hay establecido. Algeciras-Bobadilla, por centrarnos quizás en la parte un poco más delicada, va a movilizar unos 450 millones de euros de inversión y prácticamente el 30% está en vías de ejecutarse, pero queda aún mucho por movilizar. Lo primero es finalizar las obras, las grandes y las pequeñas actuaciones puntuales como los apartaderos, porque eso nos da también mucha más capacidad y versatilidad y no estamos hablando de grandes inversiones. Por tanto, lo primero que hay que pedir en este sentido es mayor agilidad. Al final ADIF tiene un ámbito de actuación muy grande a nivel nacional, por tanto, es muy importante centrar las prioridades. Cuando mencionamos Córdoba, Andalucía o El Estrecho, no hablamos de una parte más, estamos hablando de un entorno muy estratégico que es lo que entre todos tenemos que transmitir. Evidentemente hay que mirar al este, es fundamental, pero las grandes autopistas a nivel mundial de conectividad están aquí en el sur, el Estrecho es un punto nodal, por lo que ser conscientes de lo que tenemos, de lo que representamos y de lo que somos es muy importante.

-¿Qué importancia tendría la conexión ferroviaria para el proyecto de la Base Logística?

-Es fundamental. Hay que tener esa capacidad y poner de manifiesto la centralidad de Córdoba y, sobre todo, que la Base Logística tenga esos ramales, además porque hay dinero. Ahora precisamente el tema de la seguridad es una prioridad dentro del ámbito de la construcción de las redes europeas y se han habilitado fondos específicos para estos temas. Por tanto, no es una escasez de recursos, es un tema de planificación y de ejecución. Además de la agilización, hay que recalcar un proyecto más ambicioso. Ahora mismo lo que estamos ejecutando es un proyecto de 450 millones de euros de inversión, pero en su momento, cuando se planteó, hablábamos de 1.300 millones. Por tanto, por el camino se ha reducido esa actuación y yo creo que es momento de poner de manifiesto, en primer lugar, que hay que finalizar el trabajo que está planificado, pero también, ser más ambiciosos con ese eje troncal de Madrid-Córdoba-Algeciras, dotarlo realmente como la potencia que hemos visto que representa.

-Se está escenificando desde hace un tiempo una alianza entre ciudades, ¿cree que Zaragoza debería también incorporarse a esta alianza Algeciras-Córdoba-Zaragoza?

-Yo creo que Zaragoza ya lo está a través de la iniciativa privada. En ese convenio que formalizamos en su momento, que ha servido para impulsar la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, hay un punto central, que es Córdoba, y nadie visualizaría una estrategia ferroviaria sin contar con Córdoba. Desde aquí nosotros, ya lo he comentado al inicio, nos prestamos a colaborar y que os incorporéis a nuestro equipo de trabajo cuando veáis que la iniciativa lo merezca.

-Sobre la compatibilidad en esa línea ferroviaria entre pasajeros y mercancías, ¿cuál es su opinión?

-El pasajero tiene la prioridad, de eso no hay duda. Esa es la complejidad que tenemos. Es una única vía y también hay que consultar con el pasajero. Por tanto, hay que dotarla con más apartaderos y luego no olvidar que esa vía hace 105 años estaba ya visualizada como una doble vía electrificada. Vamos tarde, pero ese es el proyecto y la visualización.

-Aprovechando la situación estratégica del puerto de Algeciras, ¿qué espera de las negociaciones que se están produciendo en torno a Gibraltar en las últimas semanas?

-A mí me gusta ser políticamente correcto, pero también soy muy sincero y trasparente. Hace una semana nos invitó el ministro de Asuntos Exteriores -José Manuel Albares- a una reunión. En mi intervención fui muy directo con el ministro, desde la lealtad total, pero le comenté la preocupación existente, ya que se habla bastante del lado terrestre, se habla poco del lado aéreo, pero es que no se habla nada del lado marítimo, y eso nos preocupa mucho. Preocupa porque evidentemente no solo hay que facilitar el tema de la transición de personas y mercancías, que también forma parte del derecho de reciprocidad a la hora del establecimiento de las empresas, también es fundamental para nosotros si esta iniciativa va a ser compartida, ver qué tipo de iniciativas y qué competencias se pueden producir.