La mujer cordobesa, símbolo de la Feria

La comidilla de los últimos días en Córdoba ha sido el cartel anunciador del Mayo Festivo que, como cada año, ha suscitado polémica y crítica entre los cordobeses. Los motivos elegidos para representar la feria y fiestas cordobesas han sido una mujer, en este caso de origen mexicano, un mantón de Manila, flores y el callejero del Casco Histórico de la capital. En este ambiente, el empresario cordobés, Alfredo Romeo ha preferido hacer un análisis de todos los carteles de la historia de la festividad, eso sí, centrándose en los datos objetivos y no en las opiniones o intuiciones subjetivas.

El fundador de Cordobapedia, la enciclopedia digital de historia e intrahistoria de Córdoba, como él mismo la define, ha analizado los motivos que componen los 101 carteles del Mayo Festivo que ha tenido Córdoba desde 1910. Entre las conclusiones que ha obtenido de este estudio que ha elaborado de forma individual, de forma artesana y sin programas informáticos, Romeo destaca que 84 de los más de un centenar de carteles incluyen la figura de una mujer; un total de 60 representan las flores, protagonistas de los Patios y el Mayo cordobés; menos de la mitad (43) hacen alusión al vestido de flamenca; 33 a la torre de la Mezquita Catedral y 28 al tradicional mantón de Manila.

El primer cartel de la Feria después de la pandemia de covid 19. / CÓRDOBA

Elementos que desaparecen

Romeo destaca, asimismo, que hasta el año 2009 no aparecieron niños en los carteles anunciadores de las fiestas y que, en el último cartel, realizado por Fernando García Herrera, «se ha recuperado el mantón de Manila que no aparecía desde el año 2011» en este tipo de obras. El empresario también apunta que el elemento del sombrero cordobés no aparece desde el 2014 y que desde un año antes, el 2013, no aparecen hombres adultos. Tampoco aparecen desde el año 2012 los farolillos y «no hay reminiscencias de guitarras desde el año 2005», detalla Romeo.

Otros elementos recurrentes que han desaparecido del imaginario de los artistas encargados de esta tarea son los toros que «no aparecen desde el año 1998», según ha comprobado el autor del análisis.

Árbol con motivos de los carteles de Feria. / Alfredo Romeo

Con la información extraída, el impulsor de Cordobapedia ha elaborado un árbol de palabras, según su peso en a historia de los carteles que compartió ayer en sus redes sociales. En ella, ha destacado otros elementos como la peineta, el río Guadalquivir, la torre de la Calahorra, el abanico, el tiovivo, el Arenal o la mantilla.

En 114 años, 110 carteles

Alfredo Romeo ha explicado a este periódico que ha analizado un total de 101 carteles en 114 años porque no todos los años ha habido feria. En concreto, no tiene constancia de carteles en los años 1937, 1938 (Guerra Civil), 1969, 1970, 1971, 1973, 1977, 1979, 2020 y 2021.

El empresario ha precisado que estos datos ya los analizó el año pasado, por un único motivo: «Me gustan los datos y me gusta que los datos aparezcan aparte de las opiniones», que se generan de cada obra, ha argumentado.

