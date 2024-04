Urbanismo y Córdoba Ecuestre trabajan en el diseño del Centro Internacional del Caballo en Caballerizas

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia de Urbanismo, trabaja con Córdoba Ecuestre en el proyecto del futuro Centro Internacional del Caballo que se creará en Caballerizas Reales. El alcalde, José María Bellido, y el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, han confirmado el avance de los trabajos que permitirán, por un lado, que el Ayuntamiento de Córdoba --ya propietario de Caballerizas-- pueda ceder de manera oficial el inmueble a la asociación ecuestre; y por otro lado, crear un Centro Internacional del Caballo y mantener la actividad y los espectáculos que Córdoba Ecuestre desarrolla desde hace años en este espacio privilegiado.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que van "bien" en estos dos propósitos y ha explicado que cuentan también con informes jurídicos que avalan que el Ayuntamiento pueda hacer una cesión directa a Córdoba Ecuestre de las Caballerizas a cambio, eso sí, de un canon, "lo que da mucha tranquilidad para avanzar". Asimismo, el primer edil se ha reiterado en la decisión de que se produzca esa cesión y ha expresado que es voluntad del alcalde que así sea, entre otras razones porque Córdoba Ecuestre se ha convertido en una escuela de primer nivel en Europa.

Trabajo conjunto

Asimismo, Bellido ha desvelado que en estos días están trabajando de manera conjunta los arquitectos de la Gerencia de Urbanismo y los de Córdoba Ecuestre para llegar al detalle y ordenar las actividades que se van a realizar en el inmueble junto al Alcázar. De este modo, con un trabajo previo, Córdoba Ecuestre podrá hacer una petición formal con un proyecto concreto y consensuado al menos en líneas generales con Urbanismo para que se pueda hacer esa "cesión directa, pero no gratuita", ha dicho. Bellido entiende, en todo caso, el pago de ese canon (del que no se ha señalado aún importe) "no va a ser inconveniente".

La Huerta de Caballerizas

Por su parte, Rafael Blanco, de Córdoba Ecuestre, también cree que ese trabajo previo con los técnicos de Urbanismo para adaptar el proyecto del Centro Internacional del Caballo al marco normativo de ley de Patrimonio y las leyes urbanísticas será un aval para la consecución de la meta. Asimismo, ha señalado la importancia que en ese futuro centro tendrá la llamada Huerta de Caballerizas, poco conocida por los cordobeses, y que al estar menos sujeta a las leyes de protección del patrimonio será, según Blanco, "un desahogo fundamental que permitirá el desarrollo del futuro centro".