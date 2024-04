Salud hace un llamamiento por la falta de profesionales en el Día de la Atención Primaria

La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha visitado el centro de salud Aeropuerto de la capital y se ha reunido con su director y profesionales en el marco de la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria.

Botella ha destacado que “el Gobierno andaluz demuestra su firme compromiso con la salud de los ciudadanos y con el bienestar de nuestros profesionales, al situarlos como nuestro principal objetivo e interés”. En este sentido, ha incidido en la “importancia para el sistema sanitario público andaluz de la humanización en la atención y la accesibilidad de la Atención Primaria, y la situación de los usuarios y los profesionales, como ejes prioritarios del sistema sanitario público”.

La delegada de Salud y Consumo ha destacado la importancia de la formación y la prevención con la actividad de carácter comunitario que se lleva a cabo desde los centros.

Además de esta política de respaldo a la sanidad pública andaluza, María Jesús Botella ha añadido que “Salud está inmersa en el Plan de Mejora de la Atención Primaria en acuerdo con las organizaciones sindicales y aumentando significativamente el presupuesto, en concreto un 30% respecto a 2018, dedicando un 7,5% del PIB al sistema sanitario público de Andalucía”.

Igualmente, la delegada se ha referido al incremento de plantillas en centros de salud y consultorios, en concreto de un 18% en los últimos 5 años pasando de 25.500 profesionales a casi 30.000, destacando dicho incremento en los profesionales de la enfermería que ha ascendido a un 33%.

En cuanto a infraestructuras, Botella ha recordado que en la provincia de Córdoba el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho posible inaugurar los centros de salud de la avenida de América, en la capital, así como el de Montoro. Igualmente se ha referido a la próxima puesta en marcha del de Alcolea, la construcción del nuevo de Villanueva de Córdoba, así como la reforma de las urgencias del centro de salud de Baena, la dotación del tercer punto de urgencias de Levante, la reforma del centro de salud del Sector Sur, o la próxima construcción del consultorio de El Naranjo.

Nuevos equipamientos

Por otra parte, se ha referido a la inversión en nuevos equipamientos de diagnóstico como retinógrafos o ecógrafos con una previsión para el próximo año de ampliar estos medios con la adquisición de nuevos dermatoscopios, equipos de Rayos X o mamógrafos.

Botella ha defendido el compromiso y el esfuerzo conjunto de la Consejería de Salud y Consumo y los profesionales médicos y enfermeros por prestar la mejor atención a los usuarios y ha hecho especial hincapié en la denominada consulta de acogida que desarrollan los profesionales de la enfermería en los centros de Atención Primaria y resuelven casos no demorables que acuden sin cita a los centros de salud desde su puesta en marcha en 2021. Como ha explicado la delegada, “supone un procedimiento de acceso más a los centros de salud y que está implantada en el 98% centros de salud y consultorios de todas las provincias andaluzas”. Se aplica en los casos no vinculados a urgencia vital o muy grave con el objetivo de resolver y reorientar la demanda de una manera colaborativa con el médico de referencia.

En cualquier caso, ha destacado que el principal problema que tiene la Atención Primaria en Andalucía “es el déficit de profesionales por lo que la Junta sigue reclamando al Ministerio de Sanidad que aumente las plazas MIR y que se flexibilicen las condiciones y requisitos para poder acreditar unidades docentes para ampliar la capacidad formativa de los médicos residentes en Andalucía”

Igualmente ha lanzado un mensaje a los ciudadanos para que sean responsables a la hora de anular sus citas médicas cuando no vayan a acudir a las mismas. En este sentido ha puesto de manifiesto que el pasado año se concertaron 3.777.762 citas médicas y en 269.470 casos no se presentó el paciente lo que supone el 7,13% de los casos entre consultas de pediatría, enfermería y médico de familia. Botella ha explicado que es necesario “concienciar a los ciudadanos de la importancia de anular las citas cuando no se va a acudir a las mismas por diferentes motivos para que otras personas puedan realizar su consulta médica”.