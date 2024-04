El presidente del TSJA constata que existe una "pandemia" de reclamaciones sanitarias en Andalucía

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este jueves en Córdoba, durante la inauguración del cuarto Congreso de Derecho Sanitario, que acoge el Círculo de la Amistad, que se puede constatar que existe a nivel regional una "pandemia" de reclamaciones sanitarias, un incremento en el número de estos procesos, cuyo inicio se remonta, según este experto, a comienzos del actual siglo. En este simposio, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CAM) y por la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, que tiene lugar este jueves y viernes en Córdoba, Del Río ha hecho hincapié en que, aunque no hay una estadística, "desde el año 2000 para acá hay un montón de reclamaciones, penales son pocas, civiles más", existiendo el mayor incremento en las reclamaciones patrimoniales contra la administración".

El presidente del TSJA ha aludido a que "no es nada raro hablar hoy de derecho sanitario. Es una rama jurídica muy emergente y complicada, que está dando lugar a una serie de problemas de aspectos muy importantes. Antes de la pandemia se hablaba de la pandemia de reclamaciones por los perjuicios que se derivan dentro del ámbito sanitario y el problema de la responsabilidad patrimonial, cómo se conjuga el derecho a una buena asistencia con el resarcimiento en el caso de que se produzcan posibles fallos o daños desproporcionados".

Temas que aborda el derecho sanitario

Lorenzo del Río ha apuntado otros aspectos que entran en juego actualmente dentro del derecho sanitario como son la inteligencia artificial, exponiendo "hasta qué punto se va a relajar el diagnóstico porque la máquina va diagnosticando y diciendo cuál va a ser un tratamiento. La Unión Europea está planteando muchos problemas en relación con los sistemas de gestión, con toda la sanidad, con todo el derecho a la salud, intrusismo profesional, es bueno hablar de estos temas y que se unifiquen, porque en la sociedad española el derecho a la salud es importante. Se ha conseguido un sistema de salud muy importante, con déficits y problemas, pero hay que apoyarlo y asentarlo bien porque es fundamental para los ciudadanos contar con este sistema".

Los médicos se adaptan a códigos éticos y deontológicos

También ha intervenido en esta inauguración el vicepresidente primero del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Pedro Navarro, que ha recordado que los facultativos "somos los garantes de la práctica médica, siempre adaptados a códigos éticos y deontológicos y, por supuesto, con la implicación de la justicia que es fundamental para garantizar la equidad en la óptima atención sanitaria y para proteger los derechos de los profesionales y de los pacientes".

Pedro Navarro ha destacado que "el programa del congreso es de máxima actualidad porque analizamos y vamos a reflexionar sobre temas que en las asesorías jurídicas de los colegios recibimos cada día, como son la telemedicina, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el intrusismo, la publicidad engañosa, las nuevas realidades e indicaciones que nos llegan por parte del Ministerio de Sanidad. También la responsabilidad legal que tenemos los médicos públicos y privados, cómo se puede encauzar en libre competencia la negociación de los convenios colectivos de los compañeros del ejercicio privado, para conseguir la máxima calidad asistencial, adaptándonos siempre a los códigos éticos y deontológicos que son los que nos guían y que son los garantes de que el ejercicio profesional vaya en esta línea".

Falta de profesionales de la medicina

Sobre el déficit de médicos que existe en Andalucía, el vicepresidente primero del CAM, ha precisado que "lo que más nos preocupa es la falta de profesionales. No podemos perder en Andalucía a ningún profesional, hay especialidades que están cubiertas, pero en otras como medicina de familia, anestesia o pediatría que faltan médicos. No se fabrica un médico de hoy para mañana, se necesita un MIR y un paso por la Facultad de Medicina. Ya se ha pedido desde los colegios y desde el consejo andaluz, que se adecúen las plazas MIR a las necesidades que verdaderamente tenemos, porque es una prioridad".

Por otro lado, Pedro Navarro ha mostrado su "preocupación por las agresiones" a sanitarios, incidiendo en que "no se puede ir a trabajar con miedo" y añadiendo que "hay que luchar contra la lacra de la lista de espera de atención primaria y quirúrgica. Tenemos que luchar por una atención sanitaria óptima tanto pública como privada. Desde aquí hago un llamamiento desde el punto de vista sanitario en el ámbito de la gestión, a que los usuarios sean responsables del buen uso de la sanidad. No se puede consentir la cantidad de citas a las que no se acuden y no pueden ser usadas por otro paciente".

Externalización de servicios sanitarios

Sobre la externalización de algunos servicios sanitarios prevista por la Junta de Andalucía con la sanidad privada, Navarro ha manifestado que se debe contar con una "sanidad pública a tope al 100%", sin óbice de que "se pueda colaborar externamente, para que el paciente espere lo menos posible una prueba complementaria o una cirugía".

