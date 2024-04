El paro baja en Córdoba en casi 500 personas y se sitúa en su nivel más bajo desde 2008 para un mes de marzo

El número de parados en la provincia de Córdoba el pasado mes de marzo fue de 60.933 personas, el dato más bajo para un mes de marzo desde el año 2008. Según los datos aportados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en marzo había casi 500 parados menos que el mes anterior, en concreto, 497 personas menos paradas. Esto supone un descenso mensual del desempleo de un 0,81%, un porcentaje que aunque pueda parecer escaso no deja de llamar la atención. La razón es que todos los meses de marzo en Córdoba, a excepción del año pasado, no eran especialmente positivos para el empleo. Se agotaban los contratos heredados de las campañas de Navidad y todavía no empezaba la temporada alta.

Además, en comparación con marzo de 2023 las cifras ya mejoran considerablemente, con 2.941 parados menos en un año, lo que supone una caída de un 4,60%.

Los servicios vuelven a tirar del carro

Los servicios volvieron a ser el sector con más paro, pero también el que más contribuyó a que este descendiera en marzo. Según los datos de Trabajo, en el mes de marzo había 571 parados menos en los servicios de los que había en febrero, mientras que el campo sumaba 17 más, la construcción, 33 y el colectivo de parados sin empleo anterior, 52. La industria también notó mejoría con 28 parados menos en marzo.

En cuanto al desempleo acumulado por sectores, de los casi 61.000 parados que había en Córdoba en marzo, la mayoría se localizaba en el sector servicios, 39.342, por los 5.424 de la industria, los 4.856 de la agricultura y los 4.913 de la construcción.

Trabajador en una fábrica. / FERRAN NADEU

Menos paro, pero también menos contratos

En cuanto a los contratos firmados, fueron 21.150, menos que en febrero y menos que en marzo de 2023. En concreto, en la provincia se firmaron 3.693 contratos menos que en febrero (una caída de casi el 15%) y 5.366 menos que en marzo del año pasado (una caída de más de un 20%).

Fueron algo más de 8.000 contratos indefinidos por unos 13.000 temporales. En ambos casos, se firmaron menos que en el mes anterior y que en marzo del año pasado. La mayoría de contratos firmados fueron en el sector servicios (9.930), con algo más de 7.300 formalizados en el campo, poco más de 2.000 en la construcción y 1.856 en la industria.

Hasta marzo se han firmado en la provincia 77.794 contratos de trabajo, casi 33.000 de ellos indefinidos, lo que representa un 42% del total.