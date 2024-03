¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Córdoba este Domingo de Resurrección?

¿Abren los comercios en Córdoba este Domingo de Resurección? Algunos sí y otros no. Si bien es cierto que el domingo 31 de marzo no figura entre los días de apertura comercial en festivo autorizado por la Junta de Andalucía, Córdoba es considerada por la Administración Autonómica como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean. Sin embargo, no todos optan por esta opción, aunque sí lo hacen algunos supermercados y centros comerciales.

Teniendo esto presente, estos son los comercios, centros comerciales y supermercados que abren este domingo 31 de marzo, Domingo de Resurrección.

Público en el centro comercial El Arcángel, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Centros comerciales en Córdoba

El Corte Inglés. Abre sus centros este Domingo de Resurrección con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

Centro Comercial El Arcángel. Mantiene cerrada la zona comercial y se mantienen abiertos los negocios de restauración y los cines.

Centro Comercial La Sierra. Abre el Domingo de Resurrección con horario especial de 10.00 a 22.00 horas.

Patios de Azahara. No abre por el Domingo de Resurrección.

Centro Comercial Zoco. Solo abre la zona de restauración.

Una clienta, en un supermercado. / EFE

Horario de los supermercados en Córdoba

Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados los días festivos.

Supermercados Deza. La cadena de supermercados cierra sus tiendas, incluido el Supermercado de Zoco, todos los días festivos.

Supermercados Piedra. Mantiene cerrados su supermercados el domingo 31 de marzo.

Lidl. Sus establecimientos cierran el Domingo de Resurrección.

Aldi. Sus establecimientos cierran el Domingo de Resurrección.

Carrefour. Los hipermercados abren el 31 de marzo su horario especial de 10.00 a 22.00 horas.

Supermercados Día. Cierran en festivo.

Alcoop. Cierran sus establecimientos los festivos.

Pequeño comercio

El pequeño comercio así como las franquicias tienen autorizada la apertura al ser Córdoba considerada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), si bien queda a criterio de cada establecimiento el abrir o no en festivo.