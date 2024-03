¿Qué días de Semana Santa son festivo en Córdoba?

Ya está aquí una de las fechas marcadas en rojo por más personas: la Semana Santa. Y es que, estos días, tanto si se es creyente como si no, son muy esperados, bien sea para disfrutar de las hermandades procesionando en las calles, como para contar con unos días de descanso del trabajo que se pueden aprovechar para, incluso, darse alguna escapada. No obstante, no todos los días de la Semana Santa son festivos, de hecho, en la mayoría se trabajan. De hecho, los descansos varían en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, por lo que, para que no haya malentendidos, te dejamos qué días no se trabaja en Córdoba y Andalucía durante la Semana Santa.

¿Cuándo comienza la Semana Santa?

La Semana Santa 2024 dará el pistoletazo de salida con el ansiado Domingo de Ramos cuando, si el tiempo lo permite, la hermandad de la Entrada Triunfal, más conocida como 'La Borrquita', saldrá de su templo y comenzará su estación de penitencia. Este año, la Semana Santa se adelanta respecto a 2023 e iniciará el domingo, 24 de marzo, mientras que en 2023 lo hizo el 2 de abril, y concluirá siete días después, con el Domingo de Resurrección (31 de marzo).

La Hermandad del Caído. / A.J.González

¿Qué días son festivo en Córdoba?

La Semana Santa son siempre unas fechas especiales y, por ende, pese a lo que indica el calendario laboral, los horarios de trabajo o días de descanso se ven modificados. Algunos trabajos cuentan en esta semana con horario reducido, vacaciones o, como puede ser el caso de la hostelería, con jornadas de una mayor carga de trabajo.

No obstante, atendiendo al calendario laboral de 2024, en Córdoba está marcado como festivo los días 28 y 29 de marzo, que corresponden al Jueves y el Viernes Santo respectivamente. Como cada año, esto servirá para que muchos trabajadores encadenen cuatro días seguidos de descanso, ya que a estas jornadas hay que sumarle el sábado y el domingo (días 30 y 31 de marzo), cuando en la mayoría de casos tampoco se trabaja.

La Misericordia, una de las hermandades que cuenta con más nazarenos en su estación de penitencia. / MANUEL MURILLO

En otras comunidades autónomas como puede ser el País Vasco, también es jornada de descanso el lunes 1 de abril, cuando se celebra la Pascua, o se sustituye el festivo del jueves por el del lunes (Cataluña). Ninguno de estos dos casos se da en Andalucía.