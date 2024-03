Infraestructuras reforma la calle Domingo Muñoz para ganar en accesibilidad y en espacio peatonal

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la reforma de la calle Domingo Muñoz con el fin de configurar un espacio preferentemente peatonal, potenciando los valores patrimoniales, ambientales y turísticos, además de solucionar el problema de accesibilidad de los peatones.

Las obras a ejecutar en la céntrica vía, delimitada entre la calle Conde Torres Cabrera y la plaza de los Carrillos, consisten en la demolición del acerado y la calzada existente. La nueva propuesta de pavimentación contempla una sección de la calle que se resuelve en plataforma única, dando continuidad física al espacio.

La actuación ha sido adjudicada a Artuña Servicios de la Construcción por un importe de 36.585,41 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses. La obra arrancó el pasado 29 de febrero. En la citada calle, las aceras presentaban una sección variable, no cumpliendo con el ancho mínimo normalizado, mientras que la solería existente de baldosa hidráulica estaba en muy mal estado debido al paso del tiempo y como consecuencia de la invasión de las aceras por los coches o por los accesos no acondicionados de los garajes existentes. Asimismo, no cumplía la normativa vigente sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, por lo que con esta reforma se pretende potenciar su habitabilidad, aumentando el espacio dedicado al peatón, hasta ahora insuficiente.

La zona central de la calle en toda su longitud se pavimentará con adoquines de hormigón; se creará un eje longitudinal mediante tres hiladas de adoquines de hormigón y el resto se dispondrán perpendicularmente a dicho eje.