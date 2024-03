Sindicatos rechazan la conversión del Contencioso 5 en Primera Instancia 12 en Córdoba

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT rechazan la transformación del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Córdoba en el juzgado de Primera Instancia 12, que tendrá lugar el próximo 31 de marzo. Este cambio fue recogido en un real decreto del Ministerio de Justicia publicado el pasado 28 de diciembre, por el que se crean nuevas unidades judiciales y se adecua la planta judicial.

El texto precisa que los juzgados en funcionamiento transformados (el cordobés y el Primera Instancia 6 de Lleida) conservarán su competencia para la tramitación hasta la conclusión de los procedimientos pendientes. También explica que esta medida se adopta «dentro de la línea de actuación iniciada por este Gobierno, de adopción de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, atendiendo a las necesidades en cuanto al volumen de carga de trabajo y a una optimización de los recursos personales y materiales disponibles».

Sin embargo, las organizaciones sindicales se muestran contrarias a la supresión de órganos judiciales para la creación de otros nuevos. El responsable de Justicia de CSIF, Antonio González, afirma que «estamos de acuerdo con la creación de nuevos órganos judiciales, como es el juzgado de Primera Instancia 12, aunque lo consideramos totalmente insuficiente». Este responsable sindical destaca que «no estamos de acuerdo con que se creen nuevos órganos judiciales a cambio de la supresión de otros» y recuerda que «Córdoba ya tiene experiencia en reconversión, nos pasó con el juzgado número 2 de Menores y a día de hoy estamos pagando todavía las consecuencias», lamenta.

Cartel informativo en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

UGT señala la "carga de trabajo"

De su parte, Rafael Martínez, delegado de Justicia de UGT, señala que «la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia de Córdoba aconsejaba la creación de un nuevo juzgado, por ello vemos positiva su creación. Además, se necesita un nuevo juzgado de Familia, que actualmente soportan una mayor carga de trabajo. De ahí que la plantilla de los juzgados de Familia, concretamente, el número 3, sea una plantilla con poca fijeza, no llega a consolidarse». No obstante, coincide en reivindicar que «se debe ir por la creación de nuevos juzgados allí donde sean necesarios, no la supresión de los existentes».

El público espera para acceder a las salas de vista en la Ciudad de la Justicia. / A. J. GONZÁLEZ

CCOO pone el acento en las "necesidades" de los órganos judiciales

José Carlos Alba, responsable de Administración de Justicia en CCOO, afirma que «son tantas las necesidades de órganos judiciales en Córdoba que no se puede solucionar el problema reconvirtiendo órganos antiguos en nuevos, esto es desvestir a un santo para vestir a otro». En esta línea, critica que no se haya tenido en cuenta «la antigua reivindicación de crear un Primera Instancia especializado en familia». También asegura que en la provincia «las necesidades son palmarias, como las poblaciones que sólo tienen un juzgado, Priego y Baena, esto implica que se esté de guardia 24 horas al día 365 días al año, con una pendencia insoportable», y añade que en Montoro, Posadas y Lucena están «completamente colapsados». José Carlos Alba denuncia, además, que con el horario de los juzgados de lo Contencioso «se impide a los empleados públicos la conciliación».