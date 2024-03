«Los terroristas no ganan, aunque ETA me parece que ha ganado»

Su nombre es Ángeles Pedraza, nació en Montilla (Córdoba) y perdió a su hija, Myriam, asesinada en los atentados del 11-M. Desde entonces, ha emprendido una lucha «contra los terroristas» y por «conseguir justicia» para ella y todas las víctimas. Durante ocho años estuvo en primera fila de la lucha, llegando a presidir la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). También entró en política de la mano de Cristina Cifuentes y, con Ángel Garrido, fue comisionada para las víctimas del terrorismo en la comunidad de Madrid. Actualmente, es presidenta de honor de la AVT y vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. En su Andalucía, fuera ya del mundo laboral, se refugia en el mar. Pero tiene clara una cosa: «No he parado y no creo que pare nunca».

-Hasta el 11 de marzo de 2004, ¿qué era para usted el terrorismo?

-El terrorismo yihadista creía que solo pasaba en televisión, que de vez en cuando salía algún país en el que había guerras, terrorismo, pero lo veía como de pasada. El terrorismo, que nos asoló bien, que nos ha asolado durante casi 60 años en España, me estremecía cuando salía la noticia, acudía a manifestaciones. He pedido perdón por esto públicamente a las familias, porque oía la noticia, ese día me estremecía, me enfadaba, pero al día siguiente no me acordaba de esa familia, pensaba que ya había terminado todo. Hasta que no te llega a ti no te das cuenta de lo que ocurre. El terrorismo es algo que la gente que no lo ha vivido lo ve de soslayo, pero todos los días hay noticias de atentados terroristas en el mundo. Todos. Cada día te da un vuelco al corazón. Primero, porque sigues viendo tanto atentado y tanto terrorismo que no tiene un por qué ni una razón de ser. Encima, dices, no ganan nada. Los terroristas al final no ganan la batalla. Bueno, en España, ETA me parece que la ha ganado después de 60 años. Policialmente ha sido derrotada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero políticamente ahí vemos sentados a sus colaboradores. Ahora son las elecciones vascas y en las listas llevan a tres condenados por terrorismo.

-¿Y el terrorismo yihadista?

-Creo que en España no se le está dando la fuerza que merece tener de información, a nivel periodístico. Yo, desde 2010, no he vuelto a oir hablar del 11M hasta ahora que es el 20 aniversario. Estoy denunciando estos días, incluso he escrito una carta al director de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior, porque, de los 19 condenados del 11-M, 16 están ya en la calle. Solo quedan tres en prisión. Nadie lo sabe, nadie ha avisado a las víctimas. Algunos están libres desde hace ya 16 años. Del terrorismo del 11-M no se habla nada, es como que queremos taparlo. Yo no se por qué es. Por desgracia, y ojalá que me equivocara, va a volver a atentar en España, en Europa, y en todo el mundo.

-Los últimos atentados sufridos en territorio nacional están relacionados, precisamente, con la yihad. ¿Qué removió por dentro aquellos ataques de 2017 en Cataluña?

-Los atentados de Cambrils fueron bastante parecidos, cuando pasó aquí lo de Leganés. Y fue como muy parecido. La verdad es que se me removió todo otra vez. No puedes ni cerrar el duelo porque cada día es un sobresalto.

-¿Cómo se podría cerrar ese duelo después de 20 años?

-Es que yo a mi hija no la voy a volver a tener más. Y eso es lo único que necesitaría, volver a tener a mi hija. No la voy a tener, pero si sé que los que condenaron por matar a mi hija o colaborar ya están en la calle, es que ni siquiera ves que haya habido justicia para tanto asesinato y tantos heridos que se quedaron por el camino. Es que ha sido el mayor atentado de Europa y nadie habla de ello. Si tú analizas, por ejemplo el último año, no me voy a ir más, en el Congreso y en el Senado se ha hablado de ETA, de las víctimas de ETA, no se habla para nada del tema yihadista, ni del 11M. Nada de nada.

-¿Qué opina de que se modifique el delito de terrorismo o de que, tan siquiera, se plantee?

-Va a pasar como con la ley del ‘solo sí es sí’. Ahora meten todo en el mismo cesto. Lo que quieren no es condenar a todos por terrorismo, lo que quieren es cambiar el delito y, de esta manera, que todos los terroristas que quedan de ETA salgan a la calle. Es lo que quieren. Por eso te digo que una forma de apaciguar el duelo o cerrarlo es que hubiera habido justicia.

-¿Cómo vivió aquel trágico día en que perdió a Myriam?

-Es curioso cómo hay cosas en la vida que vas olvidando, porque la mente lo hace para ayudarte o no sé. Pero yo recuerdo minuto a minuto aquel día. Recuerdo cómo desde mi casa se oyó la explosión. Se oyó leve. No sabíamos lo que era. Yo bajé a las 7.45 aproximadamente a coger el coche para irme al trabajo y oí que había habido una explosión en las vías del AVE. Y, la verdad, me preocupó pero pensé que con mis hijos no pasaba nada porque no iban de viaje. El problema fue los 10 minutos que tardé en ir a trabajar cómo ya empezaron a decir que no, que parecía que eran explosiones de bombas. A partir de ahí, llegar a la oficina y empezar a llamar. Llamé al teléfono de mi hija, daba señal pero no me lo cogía. Ahí empecé a sospechar de que algo grave ocurría porque mi hija era muy responsable. Llamé a mi hijo y me dijo: «Mamá, yo estoy bien, pero no sé qué pasará con Myriam». Ellos se iban juntos a trabajar, pero me dijo: «Yo hoy me he dormido y no voy con Myriam. Y... bueno, a partir de ahí toda la familia todo el día buscando. Yo por eso no perdono ni voy a perdonar en la vida a los asesinos que mataron a mi hija, pero tampoco puedo perdonar el día que pasamos yendo a todas las ucis de hospitales donde nos llamaban para ver si podía reconocer a mi hija. Lo que yo tuve que ver, que todavía tengo pesadillas. Por la tarde nos fuimos a Ifema porque ya sabíamos que ya no la íbamos a encontrar.

-Su voz ya dice bastante.

-Siempre digo que ese día, cuando ves que a tu hija la han asesinado, mueres. Mueres con ella. Luego lo que haces es sobrevivir. No voy a decir que no he pasado ni un día alegre en mi vida. Pero ya nunca tienes una felicidad completa. Ya la vida no es igual. Yo pensé que mi hija era una luchadora, que ella hubiera luchado por nosotros, lo único que me quedaba era luchar por la justicia.

-¿Cómo era Myriam?

-Yo siempre digo, y no porque fuera mi hija, que era perfecta. Mi hija era alegre... solo con decirte que con 25 años estaba casada, tenía comprada una casa, se iba a comprar otra para cambiarse, con eso te digo todo, cómo era de responsable. Guapa, todo. Yo creo que lo tenía todo. Y, sobre todo, ¿sabes qué? Tenía una vida por delante.