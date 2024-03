Expertos de Córdoba alertan del peligro de las rutinas de ‘skin care’ virales en adolescentes

Los vídeos virales sobre rutinas para el cuidado del cutis (skin care en inglés) están calando de lleno entre los adolescentes, aunque también entre muchos adultos. Tutoriales de influencers o tiktokers o con rutinas que incluyen infinidad de pasos, son uno de los principales reclamos, sobre todo para niñas, entre los usuarios de redes de edades más tempranas. Un asunto que preocupa y está siendo abordado por los profesionales de dermatología, que alertan del peligro de utilizar componentes ácidos o mezclar según qué productos sin conocimiento.

No son pocos los jóvenes que han llegado a la farmacia con problemas de acné o alteración de la barrera protectora de la piel a causa de un uso indebido de cosméticos. Dermatólogos y farmacéuticos coinciden en que el problema no es que se cuiden la piel a tan corta edad, pues eso es o es saludable, sino el uso de productos demasiado agresivos o inadecuados.

Carlos Gallardo, titular de Farmacia Concepción, aclara que «cuando son productos conocidos y que tengan su estudio, estupendo, el problema es que lo compren por un canal en el que no haya un control y utilicen un producto que no venga bien para su piel». Gallardo añade que «llegan con la foto del producto que quieren y cuando le preguntan por qué lo van a utilizar, dicen que porque lo han visto en TikTok».

A las consultas como la de la doctora Gloria Garnacho, referente en Dermatología Pediátrica del Hospital Reina Sofía ya están llegando las dudas, no solo de las menores, también de las madres que no saben si los productos son recomendados o no. La dermatóloga explica que «cada piel es de una manera y a cada edad tiene unas necesidades», y aclara que suele haber más peligro con los sérum porque «normalmente suelen tener concentraciones mayores de principios activos» que no son adecuados para pieles a temprana edad debido a su sensibilidad. Con hidratantes básicos no habría problema, según la doctora. Sí con «determinadas cremas con principios activos que se ponen de moda y son oclusivos, es decir, que bloquean el folículo y pueden ocasionar brotes de acné». Otro de los peligros, según la doctora, son las alergias a algún incipiente que lleve un determinado producto, lo que puede causar «dermatitis de contacto». Muchos de los componentes que causan este tipo de alergias se pueden en control en cosméticos de precio bajo, según expone Garnacho.

Otra de las reacciones adversas del uso excesivo de productos, según han enumerado tanto la dermatóloga como Elena Grande, vocal de dermatología del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba es lo que se conoce como piel asfictica, una piel que saturada, «es decir, falta riego sanguíneo, se obstruye el folículo piloso». La farmacéutica alerta de que «es un tema que tiene más envergadura de lo que parece» pues, añade, «la piel tiene memoria» y productos agresivos pueden provocar daños a largo plazo en la piel de los ahora adolescentes. Carlos Gallardo se ha encontrado con casos que a causa de utilizar marcas virales y no tan recomendadas «se han buscado un problema» en una piel que en principio no tenía ninguna alteración. Y es que muchos de estos cosméticos famosos en la red son demasiado agresivos o grasos para las pieles jóvenes.

Elena Grande insta al control de los padres en este asunto que tiene mucho peligro, -advierte- también en la autoestima de las niñas. Cree que es uno de los riesgos de que los menores «puedan acceder a todo con un clic» y propone abordarlo desde la educación, tanto a los niños, como a los padres.

Las claves

La importancia de la limpieza: Los expertos recalcan la importancia de la limpieza facial, mañana y la noche, sobre todo en la etapa de la adolescencia donde la piel produce mayor cantidad de grasa. Es importante usar un jabón no agresivo y que no reseque en cantidad. Alerta del peligro de los productos naturales o jabones caseros y de que no basta con «lavarse la cara con agua». No mezclar ácidos sin conocimiento: Garnacho alerta del peligro de mezclar ácidos no compatibles y de utilizar estos transformadores en cantidades o concentraciones inadecuadas. «Estos principios necesitan un periodo de adaptación de 6 a 12 semanas», apunta. Además, al mezclar sin control puede producir eccemas. Si la piel se irrita en los primeros usos recomienda el uso de cremas reparadoras. En cosmética, menos es más: «Hay gente que se cree que cuidarse más es ponerse más producto o más pasos de rutina y hay rutinas de 9 y 10 pasos», algo que no es necesario, según Garnacho. Para niños y adolescentes, cuya piel apenas tiene necesidades, los profesionales sugieren reducir la rutina a la higiene facial -que es fundamental-, una crema facial ligera y protector solar durante el día. Control parental en este consumo: Los profesionales instan a la responsabilidad de los padres a la hora de comprar productos cosméticos a los menores. Alertan de la ‘cosmeticorexia’ u obsesión a productos cosméticos, que cada vez afecta a más niñas. Farmacias y consultas aseguran que muchos progenitores acuden a consultar si son adecuados los productos que demandan sus hijas.