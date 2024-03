Hace unas semanas, UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, iniciaba una nueva campaña bajo el título “UGT Sanidad Pública con el corazón”, una campaña que se ha extendido a toda Andalucía por su enorme aporte significativo de la enorme labor que este sindicato lleva a cabo con los profesionales de la sanidad pública andaluza. No en vano, en la sede provincial del sindicato, en la Avenida Agrupación Córdoba, todos los días hay un grupo de profesionales pendientes de recibir y atender a estos trabajadores de lo público a lo que tanto les debemos toda la ciudadanía por su incondicional labor diaria y, de forma muy especial, por su forma de enfrentarse a las enormes dificultades que trajo consigo, desde el punto de vista sanitario, la pandemia del COVID-19.

Pérdida de calidad asistencial

Atrás quedaron esos meses y meses de duro trabajo, enfrentándose directamente a los peligros directos del contagio, como quedaron por el camino profesionales a los que, desde UGT Córdoba señalan, siempre rendirán un sentido homenaje y su recuerdo permanecerá. Fueron tiempos muy complicados, en los que la equipación para proteger las vidas de estos profesionales era muy insuficiente y en los que, recuerdan desde el sindicato, “todos tenemos presentes esa imagen de compañeros y compañeras cortando bolsas de basura para improvisar con ellas EPIs que salvaran el obstáculo del contagio, un contagio que, no se nos olvide, podía ser extensible a sus familiares con quiénes convivían”.

Pero, según destaca UGT SP Córdoba, “pasó la pandemia y, para los profesionales del SAS, más allá de puntuales manifestaciones de agradecimiento y algún monumento conmemorativo sólo han percibido por parte de la Junta de Andalucía el desagradecimiento, con una pérdida de calidad asistencial en sus centros de trabajo, la disminución de profesionales, que aumentan el volumen de trabajo y hacen inviable unos servicios donde el estrés amenaza a la salud de estos trabajadores, y el desprecio y negación de la Administración andaluza cuando denunciamos, prácticamente a diario, las barbaridades que se están produciendo en centros sanitarios de toda la provincia, con quirófanos cerrados, como son los casos vividos en Puente Genil o Pozoblanco, celadores haciendo el trabajo de sanitarios, como es el caso de Montilla, donde la falta de mantenimiento y de inversión, tanto en personal como en maquinaria de tratamiento y diagnóstico provocó la derivación de pacientes a otros hospitales, o la falta de contratos en los hospitales Reina Sofía y Provincial, entre otras muchas deficiencias en la gestión”.

Denuncia de las irregularidades

Hace tan sólo unos días, señalan desde UGT SP, “denunciamos que el nuevo centro de salud de Montoro carecía de un espacio para el descanso de los celadores conductores cuando sí se habían habilitado espacios adecuados para las guardias del resto de profesionales del SAS, e incluso para los conductores de una empresa externa y, finalmente, tras denunciarlo ante la Directora General de Personal del SAS, indicándole que la respuesta dada con anterioridad es que se había colocado un sillón detrás de la mesa de recepción de usuarios. Estamos a la espera de una respuesta positiva por parte de la Administración que, esperamos, sea coherente con las necesidades de estos profesionales".

La cotidianeidad del espacio del sector de Sanidad en la sede de UGT en Córdoba se traduce en un no parar, de atender llamadas, citas presenciales, y de gestionar para afiliados y no afiliados cualquier duda o trámite administrativo. Así ocurrió cuando la Consejería de Salud habilitó el nuevo espacio VEC en el que estos profesionales debían incluir todos sus méritos y realizar todas las gestiones. En UGT SP Córdoba no sólo ofrecieron un curso gratuito para enseñar a manejarlo, sino que, además, se dedicaron durante semanas, a atender una por una, a toda persona que llegaba con sus documentos y títulos para poder incluirlos en este sistema, sin mirar, tampoco, su afiliación.

En UGT SP Córdoba denuncian continuamente todos y cada una de las irregularidades que llegan a su conocimiento, como señalan miembros de su ejecutiva, y lo hacen a través de la prensa, pero también a través de los cauces necesarios dentro de la Administración de la Junta y del SAS. De hecho, desde Andalucía, el secretario regional del sector de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, Antonio Macías, gestiona personalmente la mayoría de estas denuncias. Otra vía en la de los acuerdos de las mismas es la negociación, para la que UGT espera tener el mayor apoyo posible para aumentar su fuerza en las mesas de negociación y poder defender sin tibiezas que se solucionen definitivamente todos los errores que se están cometiendo y que, indican desde el sindicato, “parecen conducir, una vez más, a la vía de la privatización de servicios”.

Mejoras para los profesionales sanitarios

El sector de Sanidad tiene prioridades importantes en sus objetivos en el SAS, como son la recalificación y reconocimiento profesional de las funciones de cada categoría como indica la Ley, o la mejora de los contratos, exigiendo que se hagan de larga duración y en mejores condiciones para evitar que nuestros profesionales se vayan a otros lugares encontrando una estabilidad que aquí no les dan, y la necesaria división del Macroárea Sanitaria Sur en dos áreas sanitarias, algo que mejoraría la gestión y las condiciones laborales de los trabajadores, así como la calidad asistencial debilitada, denuncian, tras el cierre de la anterior Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

Y toda esta ingente labor llevada a cabo por el sindicato mayoritario del conjunto de trabajadores de la provincia de Córdoba, indican, tiene un sello, y es el del corazón, porque sólo poniendo todo el corazón en lo que se hace, como así lo hacen todos los profesionales del SAS, como han demostrado, se puede sentir y buscar soluciones a la actual situación de la sanidad pública en Andalucía, por lo que necesitamos el máximo apoyo posible para que todos nuestros esfuerzos tengan su recompensa y hagamos latir entre todos y todas el corazón de nuestra sanidad con más fuerza que nunca, evitando dejarla morir como está ocurriendo”.