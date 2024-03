La hostelería cordobesa contratará a 5.000 trabajadores para la temporada alta

La temporada alta del turismo comenzará en apenas unas semanas y muchos negocios de Córdoba incrementan ya sus plantillas con objeto de atender el aumento de la demanda motivado por la Semana Santa y las fiestas de abril y mayo. La hostelería y otros servicios para cordobeses y turistas son algunas de las actividades donde más profesionales se demandan en estas fechas y fuentes consultadas confirman que camareros y cocineros son de los perfiles más buscados, pero también de los más difíciles de hallar. Así, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostecor) estima que estos establecimientos contratarán a unas 5.000 personas, aunque no sin dificultades. «Ahora es el momento de incorporar a trabajadores y muchas empresas tienen el problema de que no encuentran profesionales, ni mano de obra en general», afirma el presidente de la patronal, Jesús Guerrero.

Acerca de la actividad, explica que «ahora el turismo arranca más fuerte en la Judería, por ejemplo. En estos meses hay más gente en la calle, más cordobeses, viajeros y vecinos de la provincia», pero existe «un problema grande por la falta de personal, tanto en cocina como camareros. Tampoco hay recepcionistas y no es por sueldo ni por horario, es que no hay gente. Por ejemplo, para recepcionista se necesita a gente con idiomas o con nociones de informática, y en cocina y en sala necesitas un mínimo de formación, y no hay gente», asevera.

Camareros atienden a las terrazas de La Corredera. / ARCHIVO / CÓRDOBA

Jesús Guerrero estima que en la provincia «pueden faltar más de 500 profesionales». Alude a la necesidad de extras y a los catering, donde «la situación está peor. El volumen de trabajo es muy grande», y a esto añade que «también llega la época de las heladerías, que abren a partir de Semana Santa y necesitan mucho personal, porque no lo tienen todo el año».

En la misma línea, el vicepresidente de Hostecor (y presidente de Horeca), Miguel Ángel Morales, apunta que la provincia tiene alrededor de 4.100 establecimientos de hostelería y «este mes empezarán a contratar, como mínimo, una persona más». En su opinión, cuesta encontrar gente con conocimientos básicos y que se mantenga en los negocios. Los trabajadores no suelen durar mucho, prefieren estar en casa con las ayudas o buscan otro empleo, quizá con otros horarios», lamenta.

En cuanto a las expectativas para la temporada alta, afirma que «la tendencia es a superar el año pasado, pero la subida de costes de las materias primas está siendo semanal, prácticamente, por lo que quizá los beneficios no crezcan de manera proporcional», augura.

"Ha sido una pesadilla"

Una de las empresarias que confirma las dificultades para encontrar profesionales es Ana Gener, propietaria de la taberna Échate Pa Llá, ubicada en la plaza de San Miguel. «Ha sido una auténtica pesadilla y lo es para muchos compañeros», explica sobre la reciente contratación de dos camareros para la plantilla, que le ha llevado dos meses. A su juicio, «el sector está muy mal vendido. Hay reticencias por las jornadas de 16 horas y los descansos, pero hoy hay muy pocos negocios que mantengan ese modelo», defiende.

Los hoteles

Entre los alojamientos turísticos, las previsiones para la temporada alta también son positivas. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Manuel Fragero, destaca que «este año esperamos volver a los mejores datos históricos». Entendiendo la temporada alta como el periodo que abarca los meses de marzo (por la celebración de la Semana Santa en algunos años), abril y mayo, el récord de pernoctaciones se logró en 2019, con 603.992 noches de hotel contratadas en Córdoba. El mes más destacado es mayo de ese año, con 223.259 pernoctaciones.

Una trabajadora del sector de la hostelería. / EFE

Los datos del inicio de 2024 respaldan las previsiones positivas y es que, según apunta Manuel Fragero, Córdoba es la provincia andaluza donde más ha crecido el turismo extranjero en enero, con un alza anual del 33%. El INE indica que la provincia alojó a 25.961 viajeros de otros países. El conjunto de los hoteles andaluces recibieron 469.239 turistas extranjeros el pasado enero y esto supuso un incremento anual del 22%.

Camareros de piso y de sala, y recepcionistas son las ocupaciones más reforzadas en la temporada alta. Los hoteles cordobeses han comenzado el año con 1.184 profesionales y Aehcor confirma que «el sector necesita trabajadores». De acuerdo con lo ocurrido en ejercicios anteriores, en estos meses incorporará a unas 200 personas entre fijos discontinuos y nuevas contrataciones.

Guías

En otra actividad muy conectada con el turismo, la de guías, el sector es prudente en sus previsiones, aunque muestra cierto optimismo. De este modo, Luis Álvarez, presidente de la Federación andaluza de Guías de turismo y de la patronal cordobesa, recuerda que el último cuatrimestre de 2023 «regresó a los niveles previos a la pandemia», pero «hemos tenido unos meses de enero y febrero muy flojos».

Luis Álvarez avanza que «parece que los alemanes y austriacos vienen fuertes, y los italianos vienen relativamente fuertes, pero con los americanos tenemos las reservas flojitas. La tendencia sería positiva si aumentan las reservas de americanos, franceses e ingleses. Esperamos que el año se anime un poco», señala. Respecto al turismo nacional, con el que los guías trabajan menos, también indica que «el año pasado fue muy bueno y este año apunta a lo mismo».