Paqui González, Mercadona: «Necesitamos saber con antelación los cortes de agua»

La directora de relaciones externas de Mercadona en Córdoba y Jaén, Paqui González, afirma que la sequía ha llevado a esta empresa a tomar diferentes medidas para adaptarse, aunque también destaca su necesidad de conocer con antelación los posibles cortes de agua o restricciones, para abastecer sus tiendas de este recurso y mantener la actividad.

De esta forma, esta distribuidora de alimentación cuenta con tres establecimientos en la zona norte de Córdoba y ha instalado en ellos bidones de agua de unos 3.000 litros. Para abastecerlos, ha buscado a proveedores externos que le suministran este recurso en función de la necesidad de las tiendas. «Necesitamos conocer los cortes de agua con antelación para poder buscar proveedores externos que nos sigan suministrando, porque en el norte de Córdoba han sido tres tiendas, pero si pasa en la capital tenemos 12 tiendas», explica.

En la mesa de redacción Retos de la sostenibilidad: El impacto del agua en la cadena alimentaria, celebrada por Diario CÓRDOBA, Paqui González también comenta, a modo de ejemplo, que en la pescadería y en listo para comer «manipulamos los productos directamente. Si no pudiéramos limpiar y desinfectar estas secciones, no podríamos garantizar la seguridad alimentaria y no podríamos dar ese servicio». Así, abunda en que «nuestras cámaras de refrigerado y de congelado necesitan agua para funcionar y si no la tenemos, se tendrían que apagar. Habría servicios que no podríamos dar», admite.

Por otro lado, alude a la necesidad de atender la demanda de agua de los clientes. «Si en algún momento se percibe la sequía entre nuestros clientes, nosotros también lo percibimos como proveedor, necesitamos mucha más agua embotellada para poder dar el servicio», comenta.