Asaltan brutalmente a un conocido empresario de Córdoba en su vivienda de El Brillante

Tres encapuchados asaltaron brutalmente el pasado jueves a un conocido empresario de Córdoba en su vivienda, en el barrio de El Brillante. "Pégale un tiro, pégale un tiro". Eran las palabras, cuenta la víctima, que intercambiaban entre los asaltantes tras descubrir la caja fuerte, después de que se negara a facilitarles la información.

La Policía Nacional ya investiga estos hechos. Pero lo más preocupante es que, unas semanas antes, se produjo otro asalto -también en manos del cuerpo nacional- en otro domicilio de la misma calle, a escasos metros. La situación es conocida en el barrio. En junio de 2023, Diario CÓRDOBA también informó del robo violento en una vivienda de El Brillante. Los moradores, en aquel caso, también fueron agredidos.

"Me pegaron una paliza"

Que el residente esté dentro ya no les preocupa. Es más, ayuda a evitar los sistemas de seguridad que pudiera haber instalados -como es el caso- y dispuestos si estuviera vacía. Sin escrúpulos, los ladrones entraron a la vivienda, como resalta el empresario en declaraciones a este periódico, a sabiendas de que estaba en el interior. Recién caída la noche, colocaron una escalera junto al salón para acceder a la segunda planta y, con unas ganzúas, forzaron las ventanas.

Así, precisa, entraron al dormitorio. Una vez dentro, explica el afectado, cuando se topó con ellos, no se lo pensaron: "Me pegaron una paliza". Le golpearon, sobre todo, la cabeza y la zona de las costillas. "No te das ni cuenta", añade. Solo recuerda que eran muy agresivos, que iban tapados, "todo de negro", con una linterna y un detector de metales.

Van en busca de joyas, oro, plata... "No quise darles la caja fuerte y, cuando la encontraron, le dijo uno a otro: 'Pégale un tiro, pégale un tiro'". Instantes angustiosos que el empresario lamenta echando la vista atrás. Aún tiene las heridas frescas y tan solo agradece que su familia no estuviera allí en ese preciso momento.

Hechos similares

Este atraco comparte varios aspectos con uno de los últimos conocidos. Se remonta a junio de 2023. En aquella ocasión, también tres individuos asaltaron una vivienda familiar de la zona norte de Córdoba. Concretamente, en Huerta de los Arcos. Además, del número de integrantes del grupo, coincide que se produjo entrada la noche. Aquella vez, al ser verano y oscurecer más tarde, pasadas las 23.30 horas de un domingo.

Por desgracia, al igual que en esta ocasión, los moradores fueron agredidos por los asaltantes con el fin de hacerse con un codiciado botín. En aquella ocasión, la Policía Nacional trataba de dirimir, además, si se trataba de un hecho aislado o de la acción de un grupo criminal en el barrio. Esta vez, se da la circunstancia de que se han producido dos hechos similares con tan solo unas semanas de diferencia en una zona muy concreta. La investigación permitirá conocer más detalles.

No es la primera vez que vecinos del barrio cordobés dan la voz de alarma sobre los robos violentos. De hecho, entre 2021 y 2022, se produjeron varias detenciones de individuos relacionados con hechos delictivos de estas características. En el barrio, la preocupación es alta. En enero de 2022, la Policía Nacional confirmó la desarticulación de dos grupos criminales especializados en robos en viviendas que actuaban, sobre todo, en El Brillante. Pese a la incansable labor del cuerpo, hechos como estos se siguen repitiendo.