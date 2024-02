Casi tres décadas después de que empezase a hablar públicamente de este problema, el Ayuntamiento de Córdoba ha encontrado la fórmula para solucionar los problemas de las zonas privadas de uso público de la ciudad. 50.000 cordobeses que residen en una docena de barrios cuentan con zonas privadas de uso público (San José Obrero, Santuario, Fátima, Fuensanta, Parque Figueroa, Parque Cruz Conde, Miralbaida, Sector Sur, Ciudad Jardín, avenida del Corregidor, entre otros), unos espacios derivados del PGOU de 1958 con una situación muy peculiar al ser su cuidado responsabilidad de sus residentes, aunque pueden ser usados y disfrutados por toda la ciudadanía.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, y el presidente de la Federación de Vecinos Al-Zahara, Antonio Tolendano, han informado de la fórmula jurídica elegida para que el Ayuntamiento de Córdoba pueda prestar los mismos servicios que ofrece al resto de la ciudad en estas zonas privadas de uso público: desde la limpieza viaria y el vaciado de papeleras, hasta el mantenimiento de jardines, pasando por la sustitución de pavimentación y mobiliario urbano o luminarias, o la limpieza de pintadas. El Ayuntamiento no ha cuantificado el coste que supondrá asumir estas nuevas competencias, si bien el alcalde estima que será "alto" en líneas generales.

Un convenio tipo que se ajustará a las distintas realidades

La junta de gobierno local, que se celebrará el lunes próximo, aprobará un modelo de convenio tipo para resolver esta demanda histórica de los vecinos de Córdoba. Después cada convenio tipo tendrá que ajustarse a las características singulares de cada espacio y de manera individual tendrán que acordarlo y suscribirlo las comunidades de propietarios o las mancomunidades. Para dar a conocer esta solución por la que el Ayuntamiento de Córdoba asumirá todos estos servicios que hasta la fecha estaban sufragando los vecinos se recurrirá a las asociaciones vecinales y al Consejo del Movimiento Ciudadano. De entrada se ofrecen dos vías, una que es la que seguirán en el Parque Figueroa donde la asociación de vecinos liderará esta negociación para dar una solución global al barrio (tal y como se ha hecho con los ascensores), o la vía del Santuario, más complicada, porque los vecinos quieren seguir manteniendo los jardines.

Los convenios tendrán un plazo de vigencia de 4 años prorrogables y a partir de su firma la Gerencia Municipal de Urbanismo exigirá un plan de ordenación de la zona, con el que se comprometerá la comunidad que no podrá cambiar los usos de ese espacio mientras dure el convenio por el que el Ayuntamiento sufragará los gastos, pero no se queda con la propiedad de los suelos. No podrán suscribir este convenio aquellas zonas privadas de uso público que se han cerrado al paso de la ciudadanía o lo tienen restringido, por ejemplo aquellos espacios que se convirtieron en aparcamientos para los vecinos.

El alcalde ha puesto en valor el trabajo discreto y de meses que ha hecho para encontrar esta fórmula y ha agradecido el esfuerzo de los técnicos municipales y en particular del secretario del órgano de apoyo de la junta de gobierno local, José Alberto Alcántara, que ha estudiado la jurisprudencia y la normativa aplicada por otras ciudades. "Con esta fórmula solventamos esa situación histórica y perseguimos mejorar la calidad de vida de estos vecinos", ha concluido diciendo el alcalde.

Sentar las bases

El presidente de la Federación de Vecinos Al Zahara, Antonio Toledano, considera que el documento es un punto de partida para solucionar un problema histórico y será importante porque "sentará las bases" y ofrecerá "un marco legal" para esas zonas donde los vecinos han tenido que sufragar su mantenimiento. Por su parte, Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, ha recordado que la reivindicación se remonta a 1996 y que ahora la fórmula que se adopta fue la recogida en su momento en el plan general. También ha recordado que hace 7 años, siendo presidente de Urbanismo Pedro García, se avanzó con un informe que ponía negro sobre blanco las obligaciones del Ayuntamiento.

Asimismo, De Gracia ha recordado que estos 50.000 vecinos que pueden verse beneficiados por esta fórmula han estado sometidos hasta el momento a una doble imposición, ya que pagaban los mismos impuestos que cualquier ciudadano pero sin servicios. Por eso ha recordado que "esto no es ningún privilegio" para estos residentes porque era una zona abierta obligatoriamente al paso de la ciudadanía. "El Ayuntamiento por primera vez es sensible y prestará los mismos servicios que en el resto de Córdoba", ha puntualizado.