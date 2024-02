El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una modificación de crédito que resta 236.353,47 euros al Fondo de Contingencia para catástrofes e imprevistos del año 2024 y lo destina al pago del canon de vertidos incontrolados que debe abonarse a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Solo el Partido Popular ha votado a favor de esta modificación, mientras que Hacemos se ha abstenido y PSOE y Vox han votado en contra argumentando críticas a la improvisación del equipo de gobierno y al hecho de que se saque el dinero de una partida como es el fondo de contingencia reservada a imprevistos como el ocurrido este otoño al paso de la borrasca Bernard por Córdoba.

Se ha dado luz verde a esta modificación en un pleno extraordinario en el que también ha tomado posesión de su acta el nuevo concejal de Hacemos José Carlos Ruiz.

Argumentos a favor

La teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha justificado la modificación de crédito por ser un nuevo canon que cobra la CHG del que se tuvo noticias en mayo y ha explicado que negocian con este ente para rebajar la tasa que el Ayuntamiento de Córdoba entiende en exceso alta. Asimismo ha justificado que la modificación se haga con la aprobación de un crédito extraordinario por ser una deuda firme y en vía ejecutiva y por el carácter no discrecional del gasto. Además, ha recordado que, a excepción del año pasado cuando hubo que acudir al fondo de contingencia para abonar desperfectos de la borrasca Bernard (que se llevó por delante numerosos ejemplares de árboles y causó estragos en el mobiliario urbano y patrimonial), habitualmente no ha hecho falta tirar de esta partida que se eleva a 1,6 millones de euros.

Argumentos en contra

Al contrario de lo defendido por Torrent, toda la oposición lamentó que se vaya a destinar un 20% de este fondo al pago del canon de la CHG. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha pedido incluso la retirada del punto en el orden del día para estudiar otra fórmula de pago, pero el PP ha tumbado esa opción.

Las críticas de la oposición han sido tanto por el fondo de la cuestión, como por la forma. PSOE, Hacemos y Vox han denunciado que pese a que los populares aprobaron los presupuestos del 2022 en noviembre del año pasado y que los de 2023 hayan entrado en vigor hace apenas unos días, se haya tenido que incluir este canon como modificación de crédito extraordinario. Antonio Hurtado, portavoz del PSOE, ha lamentado que esto suceda pese a serle un gasto “predecible y fijo”, lo que a su juicio evidencia que estamos ante un gobierno local “que va como pollo sin cabeza”.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que esto haya ocurrido aunque el canon de vertidos que la CHG cobra por el año 2022 estuviera encima de la mesa de un responsable del gobierno municipal desde mayo del 2023. También el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, también ha mostrado su malestar y ha lamentado que este gobierno “no esté en la gestión, ni en el cuidado de la ciudad” porque “la mayoría absoluta ha emborrachado al PP”.

Fondo de contingencia

Con todo las principales críticas han sido por el dinero del que se sacarán los 236.353 euros: el fondo de contingencia. Hurtado ha empezado recordando que este fondo debe ser el 0,5% de los fondos no financieros del Ayuntamiento (385 millones) por lo que debería ascender a 1,925 y no solo a 1,6 millones como es el caso de Córdoba. Además el edil socialista ha recordado que este fondo solo debería destinarse a “cosas impredecibles y esto era previsible” por lo que es a su juicio “una barbaridad que se emplee en esto”. En este sentido, el PSOE ha dicho que si llegado el caso hiciera falta este fondo de contingencia y no fuera suficiente, el alcalde sería el responsable.