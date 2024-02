La cárcel de Córdoba, entre las siete más violentas de España

Las agresiones a funcionarios de centros penitenciarios se multiplican exponencialmente. La cárcel de Córdoba se encuentra entre las siete prisiones más violentas de España, según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, facilitados a El Periódico de España, medio de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece Diario CÓRDOBA.

La prisión de Alcolea registró, en 2023, 16 casos de violencia que tuvieron como víctimas a los trabajadores del centro. Solo tres de los incidentes llegaron a causar lesiones a los afectados, según el recuento oficia, pero no deja de resultar preocupante que, en apenas un año, éste número haya aumentado un 166,7%. Tal es ese malestar que CSIF -sindicato mayoritario en la cárcel de Córdoba- carga contra la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por "maquillar incidentes graves que derivan en una clasificación de los internos que no se ajusta a la realidad".

El mayor incremento del país

Estas cifras convierten al centro penitenciario de Córdoba en el que mayor incremento experimentó interanualmente, seguido por el de León, con un 150%. De las cárceles españolas, solo en seis se produjeron más agresiones. La más violenta del país fue Puerto III, en Cádiz, con 27 casos y un 28,6% más. La misma cantidad tuvo como escenario la cárcel de Zuera (Zaragoza). En esta, el aumento fue más pronunciado: 80%. La cárcel de Dueñas (La Moraleja) se sitúa en tercera posición, con 20 casos y un incremento del 25%.

Huelva, en cuarto lugar

En el centro penitenciario de Huelva, que se posiciona en cuarto lugar, se cometieron 19. Al igual que en Las Palmas II. Madrid V (Soto del Real) precede a Córdoba con 17 agresiones. La cárcel de Estremera, también en la capital de España, registró los mismos casos que la prisión de Alcolea, con la diferencia de que en la madrileña apenas creció la cifra en un 23,1%. Los 508 ataques contra los funcionarios han hecho de 2023 el año más violento de los últimos en las cárceles españolas. Un nuevo récord. Pese al descenso de la población reclusa, los casos de violencia aumentaron un 12%.

"Escasez de personal" y "fiscalización"

CSIF Prisiones Córdoba relaciona esta situación con "la escasez de personal que se sufre desde hace años". También apunta en esa dirección la asociación de profesionales Tu Abandono Me Puede Matar, que va más allá y señala a la "fiscalización" de los trabajadores. "Tenemos que tener mucho cuidado, emplear la fuerza mínima indispensable", indican. Y apostillan que tampoco cuentan con un protocolo de actuación para estos casos. Asimismo, la asociación considera que hay muchos ataques que "no salen a la luz". A veces, cuentan, "casi te culpan a ti". El colectivo profesional explica que hay agresiones que no están tipificadas, como tocar el culo a una funcionaria o insultar.

"Pensamos que a la secretaría general, que es de la que dependemos, parece que no le importamos mucho y que no pone remedio a estas situaciones", lamenta Tu Abandono Me Puede Matar. CSIF, por su parte, recuerda que lleva años "reclamando que los profesionales penitenciarios sean considerados agentes de las autoridades", ya que, "sin este reconocimiento, el trabajador no dispone de un respaldo jurídico ante incidentes graves y lesivos".