El cordobés José Sánchez está al frente de una de las gerencias de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), concretamente, del Área Internacional.

¿Cómo llega a Fitur?

Es la primera edición de Fitur que organizo, aunque la feria cumple su edición número 44, para mí es mi debut. Soy gerente del Área Internacional, en concreto, del área de África, Oriente Próximo, Asia Pacífico y Travel Technology. Me incorporé hace casi un año tras trabajar en China los últimos años en el sector turístico. Todo empezó con unas prácticas en la oficina de Turespaña en Pekín que me llevaron a trabajar en una empresa de turismo en China y de ahí, vuelta a España y a Fitur.

¿Cómo se organiza una cita de este calibre?

El equipo de Fitur se dedica durante todo el año a preparar un evento que dura los cinco días de feria. Muchos pensarán que qué se hace el resto del año, pero la actividad es muy intensa. Una vez que finaliza Fitur, empezamos a analizar qué ha funcionado, qué se puede mejorar… si la feria acaba el 28, el 29 ya estamos pensando en cómo innovar, qué temáticas traer a la feria del próximo año, qué destinos que no están presentes podemos potenciar… El trabajo es todo el año y ahora tenemos tiempo para reflexionar, analizar y preparar. Además, vamos viajando a diferentes ferias internacionales para observar y seguir siendo la feria del sector referente.

¿En una feria con tantas propuestas, dónde se encuentra el elemento que pueda diferenciarte del resto?

Fitur es una feria que tiene dos componentes: el profesional, de los tres primeros días, y el del fin de semana, que es para presentar el producto al consumidor final, que es el que viajará. Si nos fijamos en la segunda parte, por supuesto, quien consigue mayor número de visitantes son aquellos destinos que tienen una propuesta visual muy atractiva, que llama la atención, con actuaciones, con oferta gastronómica… Este componente tiene su reflejo en la actividad profesional también, aunque los profesionales están buscando a las empresas que esos destinos traen consigo.

Ya que es cordobés le preguntaré si ha visitado el pabellón andaluz.

Por supuesto, he intentado seguir la construcción del pabellón y cada día que pasaba por allí me sorprendía. En mi trayectoria profesional, en todas las ferias que he estado, ha sido el estand que más me ha sorprendido visualmente. Llama la atención cómo ha logrado seguir la línea de esa campaña tan potente de Andalusian Crush, cómo ha reflejado el mensaje del anuncio y lo ha transmitido de forma tan exquisita. La clave está en que Andalucía ha sabido presentarse como una unidad. Como persona que trabaja en Fitur, pero sobre todo como andaluz, es un tremendo orgullo que Andalucía tenga este estand y presente al mundo la oferta turística que tiene, que es incomparable.