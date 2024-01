El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba han cerrado una edición más de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) tal y como la iniciaron, de forma conjunta. Lo han hecho, además, con uno de sus mejores recursos turísticos, la gastronomía. Ambas instituciones han hecho uso del espacio showcooking que Andalucía ha montado este año en el pabellón que ocupa dentro de Ifema y que, día tras día, ha sido quizá uno de los lugares más visitados de todos los metros cuadrados.

Conjungando sus denominaciones de origen protegidas (DOP) y la gastronomía de la provincia, Córdoba ha llevado hasta Fitur lo que mejor sabe hacer: salmorejo. Hay veces que tirar de lo de siempre sale bien, y el público así lo ha demostrado. No solo salmorejo han podido degustar los presentes en el acto, también se ha elaborado mazamorra y un postre, todo con productos cordobeses.

El acto ha estado presentado por el cocinero Bosco Benítez, conocido por su programa de cocina emitido en Canal Sur Tierra de Sabores. El chef Matías Vega ha sido el encargado de elaborar tres platos con el aceite de oliva virgen extra como ingrediente principal. Un salmorejo, una mazamorra y un postre han sido los platos elegidos para mostrar el sabor de aceites de las DO de Priego, Baena y Lucena. Además, este bodegón de aceites cordobeses se ha completado con jamón ibérico de la DO Los Pedroches y vino de la DO de Montilla- Moriles.

La delegada de Turismo y vicepresidenta del Patronato, Narci Ruiz, ha subrayado que "esto es solo una muestra de lo que ofrece la gastronomía de la provincia, en la que hay sabores infinitos que se ponen de manifiesto con estos platos pero que abarca mucho más".