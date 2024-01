El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba por un incendio declarado en un solar de propiedad municipal que ocasionó daños en el Club Figueroa. La sentencia, que condena también al Consistorio al pago de las costas judiciales, determina el pago a la aseguradora del Club Figueroa por 760 euros en concepto de indemnización por los daños originados y precisa que el incendio, ocurrido el 18 de agosto del 2022, se produjo por el estado de abandono en el que se encontraba el terreno ubicado enntre las calles Isla Mallorca y Cantábrico, cerca de la avenida del Mediterráneo. El solar, que se usa habitualmente de aparcamiento, estaba repleto de "basuras, cristales y pasto seco" cuando se registró el incendio

La entidad aseguradora recurre tras la desestimación del recurso, por silencio administrativo, del Ayuntamiento. La administración local ha defendido sus intereses al entender que no existió efecto de causalidad entre el funcionamiento del servicio público (en este caso el solar) y los daños causados y que, en todo caso, el fuego no era atribuible a la responsabilidad municipal sino de terceros.

No onstante, dice la sentencia que, al margen de lo que provocó el incendio (cuya causa no quedó aclarada), "la corporación local no puede desentenderse del mantenimiento y conservación del espacio, que es a la postre lo que ha posibilitado que el incendio se propagase a las instalaciones privadas colindantes".

La sentencia evidencia un problema arrastrado desde hace años por el mantenimiento de los solares municipales, muchos de ellos utilizados como aparcamientos. En abril del año pasado, la Gerencia de Urbanismo acordó una prórroga del acuerdo con Sadeco por el que se le encomienda a la empresa de saneamientos la limpieza de los solares municipales, al carecer la Gerencia de medios propios para ello. El importe del encargo es de 183.595,66 euros, 114.181 euros a ejecutar entre el 19 de mayo y el 31 de diciembre y 69.414 para el periodo que va del 1 de enero al 18 de mayo del año 2024.