"Caos organizativo y saturación de las urgencias hospitalarias". Así han descrito los responsables de sanidad en Córdoba CCOO y UGT la situación que se está viviendo estos días en la provincia, algo que achacan a "la falta de previsión, el desmantelamiento y a la sobrecarga de la Atención Primaria". Según José Damas, de CCOO, que ha acudido a la protesta convocada en la puerta del hospital Reina Sofía, "lo que vemos es consecuencia del caos organizativo asistencial orquestado desde la Junta de Andalucía". En su opinión, "no es admisible que en el hospital Reina Sofía se atiendan a diario a casi 700 personas por problemas de salud en Urgencias" mientras "aumentan las listas de espera de diagnóstico, quirúrgica y de especialistas, ya que si a una persona no se la atiende por parte del especialista cuando le corresponde y la Atención Primaria está saturada, cuando llegan picos estacionales como estos todo el mundo acude a Urgencias". El resultado, destaca, "son profesionales saturados y desmotivados que en muchos casos están dejando la sanidad pública" y pacientes ingresados por gripe y covid debido a que no se les atiende de forma rápida y cuando llegan a Urgencias están graves.

En este contexto, reclaman "un plan de choque con medidas preventivas eficaces y contratación de personal" y que la Atención Primaria "funcione en condiciones y que no haya infraestructuras infrautilizadas". También ha criticado "el desmantelamiento de las áreas sanitaria de la provincia", señalando el caso del hospital de Montilla "al que le faltan especialistas", el de Peñarroya y el de Puente Genil, "que no tiene anestesistas, lo que está aumentando la lista de espera quirúrgica porque no se puede operar". Contratación deficiente y huida de profesionales En cuanto a la plantilla, Damas ha expuesto que en un año la plantilla del SAS en la provincia "se ha reducido en 777 profesionales" y en 519 la del hospital Reina Sofía, lo que supone que haya días "en los que no hay ni celadores para llevar a los pacientes a la sala de Rayos o al laboratorio". Respecto a la contratación, tanto Damas como Carmen Heredia, de UGT, ha destacado que se ha sustituido a 5.700 profesionales con contratos de un mes sin que haya habido refuerzos durante el periodo de Navidad, pese a que la situación de virus respiratorios era previsible. La UCI del Reina Sofía pasa a la fase más crítica de ingresados por gripe, covid y neumonía Del mismo modo, han criticado que "en medio de este caos, se deriven más de 800 millones de euros a la privada, cuando esto no está solucionando el problema y lo que habría que hacer es invertir en la pública, atrayendo a los profesionales médicos que se están yendo de Andalucía por la contratación tan deficiente que se les ofrece". Heredia ha insistido en que "la situación se debe a un problema organizativo del SAS" y a la falta de atención en los centros de salud, que hace que los pacientes acaben yendo a urgencias". También ha recalcado la derivación de pacientes a hospitales privados. Fruto de esta situación, afirman desde UGT, "20 enfermeros se han ido a Burgos y los médicos de Atención Primaria se están yendo a la privada".