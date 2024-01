Los bares de Córdoba cierran una Navidad marcada por la subida de ventas

La campaña de Navidad de 2023 ha cumplido la expectativa de ventas de la hostelería en Córdoba. El ambiente ha sido muy destacado en fiestas como Nochebuena y Nochevieja, cuando cordobeses y visitantes abarrotaron bares y restaurantes, pero el resto de los días también se ha podido observar el ajetreo habitual de estas fiestas, que en los últimos años había mermado por el impacto de la pandemia de coronavirus.

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo (Hostecor), Jesús Guerrero, confirma que esta campaña ha cumplido las previsiones de los empresarios y explica que la actividad «ha subido bastante respecto a otros años». De hecho, hay que recordar que, en línea con lo ocurrido en ejercicios anteriores, las celebraciones comenzaron el pasado noviembre y a principios de ese mes algunos establecimientos estaban ya casi completos para los días clave.

El presidente de Hostecor señala que, en líneas generales, esta campaña ha sido mejor que las pasadas, registrando una actividad más fuerte en zonas como la Judería, el centro y el Tablero bajo, aunque también ha ido «bastante bien» en el resto de los barrios de la ciudad. En cuanto a las fechas, comenta que la demanda se incrementó a partir de las vacaciones escolares (que tuvieron lugar el 22 de diciembre) y añade que la actividad de bares y restaurantes ha evolucionado de forma paralela a la de los alojamientos turísticos.

Los establecimientos de hostelería han recibido, principalmente, público cordobés y visitantes del resto de España, aunque Jesús Guerrero remarca, asimismo, la presencia de «muchos» turistas internacionales en Fin de año.

2024, un año impactado por la inflación

Después de la campaña navideña, la actividad suele caer «muchísimo» en los bares durante los meses de enero y febrero, por lo que la patronal reclama promocionar Córdoba para que se incremente la demanda. El presidente de Hostecor avanza que esperan un 2024 «negativo por la subida de los precios. Estamos vendiendo, pero la rentabilidad no es tan grande como antes y no se puede repercutir toda la subida a los clientes. La cerveza tendría que estar a 10 euros», lamenta. En esta línea, el sector confía en que la actividad del año que comienza sea similar a la registrada en 2023, pero no espera obtener los beneficios de otros años por el impacto de la inflación en sus productos y servicios.