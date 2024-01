«Tengo unos 12.000 soldaditos de plomo, es mi mejor colección»

Hasta después de Reyes, los coleccionistas y el público en general pueden visitar en Zoco Córdoba (primera planta) la Feria Cordobesa de Coleccionismo y Antigüedades. Allí encontrarán una amplia muestra de juguetes y otros utensilios que sirvieron para que los chiquillos de antaño se divirtieran. Era lo que había y si en aquellos años eran piezas fundamentales para el entretenimiento de los críos, a estas alturas resultan piezas encantadoras que a los mayores nos retrotraen a una época que pasó.

¿Cuando comenzó su relación con el mundo del coleccionismo?

-Comencé en los años setenta. Un familiar tenía una colección de motos y le ayude a terminarla y ahí me enganché.

En estos más de 50 años que lleva en este mundo ¿Cuántas colecciones ha creado?

Tengo muchas incompletas y bastantes completas, porque toco todo lo coleccionable.

Y hablando de piezas ¿En total cuantas suman sus colecciones?

Exactamente, no lo podría decir, tenga en cuenta que solo de soldaditos de plomo tengo 12.000 piezas y le hablo solo de una colección.

Y ¿cuál de sus colecciones le ha dejado más satisfecho?

Sin duda, los soldaditos de plomo, pues aunque da mucho trabajo su mantenimiento, merece la pena el tiempo que les dedico.

¿Resulta estresante o relajante dedicarse al coleccionismo?

Indudablemente, coleccionar es relajante porque desconectas del mundo, ya que te metes en una burbuja apasionante, sin olvidar la cultura que aporta.

Usted dice que todo lo coleccionable le atrae, ¿qué le hubiera gustado coleccionar y no ha podido ser?

Mi sueño siempre ha sido coleccionar coches antiguos clásicos de todas las épocas y marca, coches reales. Pero eso es imposible, se necesita una gran fortuna. ¿Recuerda aquel rico excéntrico que coleccionaba Cadillacs y los enterraba hasta la mitad en el desierto?

¿Ha expuesto sus colecciones en algún lugar?

En varios centros oficiales y en grandes comercios, pero es muy arriesgado, cuesta dinero y no te subvencionan. Pero disfruto mostrando todo mi material.

¿Dónde guarda en casa sus piezas de colección, en armarios o tiene un sótano, en el salón?

Tengo un local donde guardo todo y un pequeño taller donde reparo y mantengo impecables mis colecciones,

¿Cual diría que es la pieza más valiosa que posee?

Tengo una colección de muñecas Mariquita Pérez originales de la que me siento muy satisfecho.

De las piezas que tiene, ¿hay alguna a la que le tenga un cariño especial?

Sí, sí, un caballo de cartón que me compró mi madre camino de la feria en 1960.

¿Es caro ser coleccionista? ¿Cualquiera lo puede ser ?

Depende de la colección que hagas. Las hay carísimas porque las piezas se cotizan al alza, pero en colecciones normales es más el tiempo que dedicas que el dinero. Por supuesto, cualquiera puede ser coleccionista, tenga en cuenta que la diversidad de temas para coleccionar es amplísima.

¿Cuanto dinero considera que se ha gastado en su vida en mantener el coleccionismo?

Bastante, pero eso no puedes cuantificarlo, son 50 años. He comprado algunas piezas que, por terminar una colección, he pagado por encima de su valor. La satisfacción de cerrar una colección es inenarrable.

¿Dónde le gustaría exponer?

En cualquier colegio de mi tierra para que los niños vean que antiguamente se disfrutaba más con cualquier pegolete que te compraban tus padres.

¿Cuál es la mejor colección que conoce?

Hay colecciones que son auténticas joyas. En Barcelona hay un museo de máquinas de tren y vagones que merece la pena el desplazamiento para observarla.

¿Los coleccionistas intercambian piezas?

Claro, esa es la base de todo coleccionista, tenga en cuenta que se pierden y destruyen por el paso del tiempo y al final nunca se termina una colección por falta de una pieza que la buscas por todas partes.

Veo en su exposición coches en miniatura, radios, máquinas de tren...entre otros muchos objetos dignos de admirar ¿Cuántos tiene?

500 coches, 100 radios de todas las épocas, 30 maquinas de tren y 150 vagones en varias escalas...

Cuénteme una anécdota de las muchas que habrá vivido...

Una vez compre una carroza de hojalata de la marca Payá que fue la que yo tenía en mi niñez.

¿Cuál es el lugar más lejos al que ha ido para ver una colección?

A Inglaterra, fui a ver una colección de la reina Isabel lI que exponen cada cinco años.

¿Algún miembro de su familia seguirá sus pasos?

Tengo una nieta a la que le gusta y creo que seguirá mis pasos. Eso espero para que todo esto no se pierda